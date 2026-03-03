AFCが西地区の公式戦延期を発表…ACLEラウンド16第1戦に続き第2戦なども開催見送りに

アジアサッカー連盟（AFC）は3日、今月9日から11日にかけて西地区で開催予定だったAFC主催のクラブ大会の試合延期を決定した。



中東情勢の悪化を受けて、AFCはAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）のラウンド16の第2戦、西地区のチームが出場するAFCチャンピオンズリーグ2およびAFCチャレンジリーグの準々決勝第2戦の延期を発表した。



AFCはすでに当該大会の第1戦延期を発表していたが、今回の発表で第2戦の延期も正式に決定。なお、東地区に関しては、予定通り試合が行われている。



AFCは「最優先事項は、選手、チーム、役員、パートナー、ファンを含むすべての関係者の安全とセキュリティであり、私たちはすべての人にとって安全な環境を確保するという約束を守る続ける」と声明を出している。