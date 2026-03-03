夫婦関係は冷めきっているのに、夫が離婚を拒否！ 離婚に向けての話し合いが難航したら…【離婚カウンセラーインタビュー】
「ゲーム依存症」に陥った夫と、それに振り回される家族の姿を描いた物語『子どもの命よりソシャゲが大事ですか？』（aco：原作、茅野：漫画/KADOKAWA）。
妻・清美を悩ませているのは、家事も育児もせず、ソシャゲに夢中になる夫・達也の存在だ。夫は、娘のための大切な貯金から87万円もゲームに課金していた。どんなにスマホから引きはがそうと苦心しても、夫は嘘に嘘を重ねてゲームの世界にのめり込んでいってしまう。
※『子どもの命よりソシャゲが大事ですか？』のエピソードをもとにインタビューを行っています。依存症についての詳細は専門機関などにご確認ください。
――本作の夫のようなトラブルを引き起こしている場合でも、離婚だけはしたくない、とごねる人も多そうです。そんな相手を説得するのに効果的な方法はあるでしょうか？
小泉道子さん（以下、小泉）：世間体を気にして離婚をしたくない、という人は結構います。その「世間体」を詳しく聞いていくと、例えば、「会社に知られると働きにくい」「親にはバレたくない」「共通の知人に離婚理由を知られると恥ずかしい」といった、具体的な理由が出てくることも。
そんな場合には、会社は離婚有無を気にしないと説得したり、親や友人には言わないと約束したりすることで、離婚を決意してくれることもあります。
ただ、何か具体的な理由があるわけではなく、離婚そのものが人生の汚点であると感じている人も多そうです。その場合の説得は難しく、心の整理が付くのを待つしかないと思います。
――依存症が原因で離婚を検討する場合、話し合いが難航する場合もありますか？
小泉：話し合いはふたりだけではなく、第三者をはさんで進めていくとよいでしょう。適切な第三者としては、家庭裁判所、弁護士、ADR（民間の調停機関）などが考えられます。
――夫婦間のトラブルが発生した場合、どのような人、場所へ相談するのがおすすめでしょうか。
小泉：会社の同僚が相談にのってくれた、というケースは結構あります。離婚経験者が弁護士を紹介してくれたり、一緒に専門家を調べてくれたり、などです。
また、相談場所として適しているのが行政の窓口です。近年、自治体はさまざまな離婚前後の支援事業を行っています。無料の法律相談、金銭面の減免や助成、フードパントリー等の情報もそろっています。
法的な疑問がある場合は、弁護士の法律相談に行くのもいいでしょう。無料の法律相談を実施している事務所もあるうえ、有料であっても相談だけならお安くすむケースは多いです。気持ちの整理をしたい場合なら、夫婦問題を扱うカウンセラーへの相談もおすすめです。
取材・文＝あまみん
小泉道子（こいずみ みちこ）
「家族のためのADRセンター」代表。家庭裁判所調査官として、夫婦の離婚調停の仕事に15年間従事。その後、民間調停機関「家族のためのADRセンター」を立ち上げる。離婚カウンセラーとして、親の離婚に直面する子どもたちのケアにも力を入れている。