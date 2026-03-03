映画『国宝』の李相日監督が、2日に発表された令和7年度（第76回）芸術選奨の文部科学大臣賞に選出。タレントで脚本家のバカリズムさん（50）や俳優の広瀬すずさん（27）らも、文部科学大臣新人賞に選出されました。

芸術選奨は文化庁が毎年度、芸術分野において優れた業績をあげた人物を表彰。演劇や映画、音楽、放送など12部門で文部科学大臣賞と文部科学大臣新人賞が選出されます。今年度は文部科学大臣賞に23人、文部科学大臣新人賞に22人と1組が選ばれました。

■『映画部門 文部科学大臣賞』李相日監督

李監督は映画部門で文部科学大臣賞を受賞。歌舞伎の女形を題材にした映画『国宝』は、歴代興行収入ランキングで22年ぶりに記録を塗り替え、邦画実写ナンバーワン作品に。2月には興行収入200億円を突破し、現在も記録を更新しています。さらに、『フラガール』『悪人』と、着実にキャリアを積み重ねてきたことも評価されました。

■『映画部門 文部科学大臣新人賞』俳優・広瀬すず

広瀬さんは、映画部門の文部科学大臣新人賞を受賞。主演映画『ゆきてかへらぬ』と『遠い山なみの光』では、奔放な女優から貞淑な妻まで、それぞれ異なる難役を表現豊かに演じ、これまで発揮してきたみずみずしさや自然体の魅力から一層飛躍した演技が評価されました。

■『メディア芸術部門 文部科学大臣賞』アニメーション監督・鶴巻和哉

アニメーション監督の鶴巻和哉さんはメディア芸術部門で文部科学大臣賞に選ばれました。監督をつとめた『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』は、広い世代にファンを持つ『機動戦士ガンダム』の世界に、『架空戦記』という切り口を持ち込み新風を吹き込み、劇場で先行上映されたテレビシリーズ序盤は興行収入36億円超を記録しました。

■『メディア芸術部門 文部科学大臣賞』漫画家・槇村さとる

同じく、メディア芸術部門の文部科学大臣賞を受賞した槇村さとるさんは、画業52周年で今なお少女漫画の第一線で活躍。『ダンシング・ゼネレーションsenior』では、更年期と社交ダンスをテーマに、人生の黄昏（たそがれ）においての豊かな生き方について描き、読者の人生を豊かにしていることが評価されました。

■『大衆芸能部門 文部科学大臣賞』歌手・大貫妙子

デビュー50周年の大貫妙子さんは、ソロアルバム『サンシャワー』『ミニヨン』といった作品が海外で再評価され、世界的なシティポップ・ブームの立役者の1人です。令和5年から『ピーターと仲間たち』というコンサートもスタートさせ、日本のポップス界を牽引（けんいん）し続けていることを評価され、大衆芸能部門の文部科学大臣賞に選ばれました。

また、タレントの清水ミチコさんも、大衆芸能部門の文部科学大臣賞を受賞しています。

■『放送部門 文部科学大臣新人賞』タレント・脚本家で活躍 バカリズム

バカリズムさんは、放送部門で文部科学大臣新人賞を受賞。お笑い芸人として活躍するほか、脚本家としても頭角を現し、テレビドラマ『架空OL日記』、『ブラッシュアップライフ』に続いて、『ホットスポット』で高い評価を得ました。独特な笑いのエッセンスがちりばめられた脚本は幅広い視聴者をひき付け、テレビドラマの活性化にも貢献していることが評価されました。

そのほか、演劇部門の文部科学大臣新人賞には、歌舞伎俳優の尾上右近さん（33）と望海風斗さん（42）が選出されました。