元「Wink」のタレント相田翔子（56）が3日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、愛娘への誕生日プレゼントにまつわるエピソードを披露した。

この日のテーマは「ママと娘のホンネ家族会議」。パパが知らないタレント母と娘たちの関係性についてトークした。

相田は長女が14歳。「1回悩んだのが、中学生になるタイミングでスマホを欲しがる」。ただ「まだ違うなと思って」、スマホのプレゼントはしなかったという。

そして迎えた誕生日。「プレゼントをばーっと開けていっている時に、娘はスマホがどこかにあると思って。前はうわぁって何でも喜んでくれたのに、1個ずつ開けて。冬なので、1月が誕生日で。暖かいぬいぐるみの行火（あんか）。ネコの、凄い足が暖まるぬいぐるみの行火と、電子レンジで暖めたら暖かくなる、ぬいぐるみのクマちゃんの行火と…」。MCの明石家さんまから「ネコとクマの行火？2つも暖かくなるやつ渡した？」と問われると、相田は「もう1個、キツネの行火を…」と返答。天然すぎるプレゼントに、さんまは膝から崩れ落ち、スタジオは爆笑に包まれた。

さんまが「娘、そんな行火いらんと思うで？」とツッコミを入れると、相田も「そのまんま（同じように）返されました」と返答。「全部ほじって、スマホがなかったから、ホントに真顔になっちゃって、“こんな暖かグッズ…いっぱいいらねえよ”って」と寂しそうに話していた。