3月5日は年内唯一の大開運日！ 天赦日ほか“4大吉日”が重なる奇跡的な「金運最高潮デー」の過ごし方
2026年3月5日は、めったに訪れない最強クラスの大開運日！ 「天赦日」「一粒万倍日」「寅の日」「大安」の4つの吉日が重なる、奇跡のようなスペシャルデーです。
2026年でこれほど強力な運気が集まるのは、後にも先にもこの日だけ。この「年内唯一」のチャンスを最大限に生かすための過ごし方を、吉日の特徴とともにご紹介します。
金運を劇的にアップデートさせるためのヒントを、ぜひ手に入れてください。
▼天赦日（てんしゃび・てんしゃにち）
天赦日は、日本の暦の中で最上の吉日とされる「最強の開運日」。1年にわずか5〜6回（2026年は6回）しか訪れない、極めて希少な大吉日です。
この日は「天が万物の罪を赦（ゆる）す日」とされ、あらゆる障害が取り除かれて、何事もスムーズに運びやすいといわれています。そのため、結婚や引っ越し、開業、大型契約など、人生の節目となる大切な決断やスタートに最適です。
また、これまで思うように進まなかったことや、一度諦めてしまったことを再開させるのにもぴったりのタイミング。過去の停滞がリセットされ、成功へと向かう新たな流れが生まれるでしょう。
この日に始めたことは、たとえ小さな一歩であっても、将来的に大きな成果へと育っていくといわれています。そのため、「大きく成長させたいこと」や「未来の豊かさにつなげたいこと」をスタートさせるのに適した日です。
キャリアアップのための勉強、新しい習い事、ダイエットなどの自分磨きはもちろん、人生の転機となるような大きな挑戦を始めるのにも、この上ない追い風となるでしょう。
さらに、一粒万倍日は「金運」とも非常に相性のいい日です。投資や副業の開始、お財布の新調、新規事業の立ち上げなど、お金にまつわるアクションを起こせば、将来的に「万倍」となって返ってくるかもしれません。
また、神社へ参拝すると「ご利益が万倍に増える」ともいわれています。運気を底上げして理想の未来を引き寄せたい方は、ぜひこの機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。
▼寅の日（とらのひ）
「トラは千里行って千里帰る」ということわざに由来する寅の日（とらのひ）は、「出したものが必ず戻ってくる」とされる非常に縁起のよい吉日です。
特に金運との相性は抜群で、支払ったお金がやがて巡り巡って戻ってくるといわれる、まさに「金運招来日」。まとまった支払いや、ずっと欲しかった大きな買い物を予定しているなら、この日が最適です。
さらに、お財布の新調や使い始め、投資、口座開設、宝くじの購入など、お金にまつわるアクション全般に大きなご利益があります。
新規事業や副業など、将来的な豊かさにつながるビジネスのスタートにも向いており、この日に投じたエネルギーや資金は、やがて大きな実りとなって返ってくるでしょう。
また、「無事に帰る」という意味から、旅行や引っ越しなどの移動を伴う予定にもぴったりです。
先勝や先負のように「午前は吉、午後は凶」といった時間帯による吉凶がないため、朝から晩まで安心して行動でき、何をやってもうまくいくとされています。大切な予定や契約、結婚式やパーティーなどのイベント、そして新しい挑戦の第一歩を踏み出すのにも最高のタイミングです。
さらに、大安は他の開運日と重なることで、その開運効果をさらに底上げしてくれるといわれています。天赦日、一粒万倍日、寅の日という強力な個性が集まる3月5日において、大安はそれらを調和させ、物事を理想の方向へと力強く後押ししてくれるでしょう。
特に金運に関するご利益が最高潮に達するため、お金にまつわるアクションはこのチャンスを逃さない手はありません。とはいえ、無理に大きなことを始める必要はありません。
お財布の中身を整理する、家計の収支を見直す、ポイ活を始めてみる……といった、どんなに小さな一歩でも大丈夫。一粒万倍日のご利益が重なることで、その小さな種がやがて大きな豊かさへと育っていくはずです。
また、これまでのやり方に違和感を覚えているなら、思い切って新しい方法へ切り替えるのにも絶好のタイミング。お金との向き合い方をアップデートすることで、運気の流れもより軽やかに変わっていくでしょう。
【やるといいこと】
・開店、開業する
・新規事業を立ち上げる
・会社の登記をする
・副業を始める
・投資をする
・口座を開設する
・お財布の購入や使い始め
・宝くじを購入する
・車や家など大きな買い物や大型の契約をする
・転職や転勤をする
・引っ越しをする
・旅行をする
・お祝い事をする
・趣味や習い事を始める
・諦めてしまったことの再スタートをする
・神社に参拝する
特に今回は「一粒万倍日」が重なっているため、よいことだけでなく、ネガティブな言動や悩みも「万倍」になって返ってきてしまうといわれています。
言葉や行動がそのまま自分にブーメランのように戻ってくるイメージを持ち、愚痴や悪口は控え、感謝の言葉を口にするのが開運のコツです。
また、天赦日は「新しいことを始める」には最適ですが、逆に「何かを終わらせる」行動には不向きな日。退職や閉店、契約の解除など、物事に区切りをつける予定がある場合は、別の日を選んだ方がスムーズに進むでしょう。
【やらない方がいいこと】
・人にうそをつく
・人を傷つける
・ネガティブな発言や思考をする
・けんかをする
・トラブルを起こす
・ギャンブルをする
・借金やローンを組む
・衝動買いや散財をする
・閉店や退職をする
・何かを終わらせる
大切なのは「何を成し遂げるか」よりも、「どんな心持ちで最初の一歩を踏み出すか」。「変わらなきゃ」という焦りや不安ではなく、「こうなったらうれしい！」というワクワク感や、未来への希望を原動力にすることが、最強の運気を味方につける最大のポイントです。
年内唯一の最強開運日がもたらす驚異的なパワーを追い風にして、あなたの人生をより輝かしい方向へと動かしていきましょう。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)
3月5日にやってくる4つの吉日
大安（たいあん）大安（たいあん）は、六曜の中で最も縁がよいとされる大吉日です。「大いに安らかな日」という意味を持ち、その名の通り、1日を通じて穏やかで安定した運気に包まれます。
3月5日にやるといいこと2026年にわずか6回しか巡ってこない「天赦日」の中でも、さらに「一粒万倍日」「寅の日」「大安」の3つが重なる日は、この3月5日だけ。まさに、奇跡的なスペシャル大開運日です。
【やるといいこと】
3月5日にやらない方がいいこと金運が最高潮に高まるこの日は、「お金がない」「どうせ無理」といったネガティブな発言や思考は禁物です。せっかくの強力な運気を低下させてしまうため、意識して前向きに過ごしましょう。
【やらない方がいいこと】
奇跡の1日を、新しい自分への「第一歩」に奇跡のように重なったこの特別な吉日。この日に踏み出す小さな一歩は、一粒万倍日の力によって、やがて思いもよらないほどの大きな豊かさへと育っていくはずです。
