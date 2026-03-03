¤¤é¤ä¤«¶ä¹Ô¤«¤é¡È¤ª¥³¥á¤¬ÆÏ¤¯Äê´üÍÂ¶â¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£»³·Á¸©»ºÊÆ¤òÇ¯4²ó¤ªÆÏ¤±
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤é¤ä¤«¶ä¹Ô¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È´°·ë·¿»ÙÅ¹¤Î¡ÖSBI¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü»ÙÅ¹¡×¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÄê´üÍÂ¶â¾¦ÉÊ¡Ö»³·Á¤³¤á¥³¥áÄê´üÍÂ¶â¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÄê³Û¤òÍÂ¶â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»³·Á¸©»º¤Î¤ªÊÆ¤¬Ç¯4²óÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢§ÆÃÅµÆâÍÆ¡ÊÇ¯4²ó¤ªÆÏ¤±¡Ë
¡300Ëü±ß°Ê¾å¥³¡¼¥¹¡§¤Ï¤¨¤Ì¤¡Ê2kg¡Ë¡ß4²ó
¢500Ëü±ß°Ê¾å¥³¡¼¥¹¡§¤Ä¤äÉ±¡Ê4kg¡Ë¡ß4²ó
£1000Ëü±ß°Ê¾å¥³¡¼¥¹¡§¤Ä¤äÉ±¡Ê5kg¡Ë¡ÜÀã¼ã´Ý¡Ê5kg¡Ë¡ß4²ó
¢¨Å·¸õ¤äÎ®ÄÌ»ö¾ð¤Ë¤è¤ëÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Îã¤¨¤Ð500Ëü±ß°Ê¾å¥³¡¼¥¹¤Ê¤éÇ¯´Ö¤Ç¡Ö¤Ä¤äÉ±¡×16kg¤Î¤ªÆÏ¤±¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¿©Âî¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¦¤ì¤·¤¤ÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§SBI¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü»ÙÅ¹¤Î¸ýºÂÊÝÍ¼Ô
ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
Å¬ÍÑ¶âÍø¡§Ç¯0.05¡ó¡ÊÀÇ°ú¸åÇ¯0.039¡ó¡Ë
ÍÂÆþ¶â³Û¡§
¡300Ëü±ß°Ê¾å¥³¡¼¥¹¡§1¸ýÅö¤¿¤ê300Ëü±ß°Ê¾å500Ëü±ßÌ¤Ëþ
¢500Ëü±ß°Ê¾å¥³¡¼¥¹¡§1¸ýÅö¤¿¤ê500Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ
£1000Ëü±ß°Ê¾å¥³¡¼¥¹¡§1¸ýÅö¤¿¤ê1000Ëü±ß°Ê¾å
¢¨ÍÂÆþ¸ý¿ô¤Ë¾å¸Â¤Ê¤·
¢¨¤ªÊÆ¤Ï1¸ý¤Ë¤Ä¤1¤Ä¡£Ê£¿ô¸ý¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ý¿ôÊ¬¤Î¤ªÊÆ¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë
Êç½¸Áí³Û¡§ºÇÂç50²¯±ß¡ÊÊç½¸Áí³Û¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼è°·´ü´Ö¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º½ªÎ»¡Ë
È¯Á÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§´ð½àÆü¤Ë»Ä¹â¤Î¤¢¤ëÍÂ¶â¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Íâ·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ë¤ªÊÆ¤¬È¯Á÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ûÂè1²ó´ð½àÆü¡§2026Ç¯7·î31Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ë»Ä¹â¤¬¤¢¤ëÊý
¢ª2026Ç¯8·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ËÈ¯Á÷
¡ûÂè2²ó´ð½àÆü¡§2026Ç¯10·î31Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ë»Ä¹â¤¬¤¢¤ëÊý
¢ª2026Ç¯11·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ËÈ¯Á÷
¡ûÂè3²ó´ð½àÆü¡§2027Ç¯1·î31Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ë»Ä¹â¤¬¤¢¤ëÊý
¢ª2027Ç¯2·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ËÈ¯Á÷
¡ûÂè4²ó´ð½àÆü¡§Ëþ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿Êý
¢ª2027Ç¯5·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ËÈ¯Á÷
¤ªÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖËèÆü¤Î¿©Èñ¤¬ÃÏÌ£¤Ë¤¤Ä¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤ë¤À¤±¤Ç»³·Á¤ÎÌ¾»ºÊÆ¤¬Äê´üÅª¤ËÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Íø²ó¤ê°Ê¾å¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
»ñ»º¤òÂç¤¤¯Áý¤ä¤¹¤¿¤á¤ÎÍÂ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²È·×¤ò½õ¤±¤ë¤´¤Û¤¦¤ÓÉÕ¤¤ÎÍÂ¤±Àè¡×¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ¡§SBI¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü»ÙÅ¹¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¾¦ÉÊ¼è°·³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
