玄関は“防災の最前線基地”！ 玄関に置いておくべき「持ち出しグッズ」一覧【防災士厳選】#知り続ける
災害時に、私たちが住み慣れた家を離れ「避難」を決断するとき。それは、津波や洪水が迫っている、火災による延焼の危険がある、あるいは地震で家そのものが倒壊する恐れがあるといった、一刻を争う“命の危機に直面している”ケースとなります。
そのような極限状態において、パニックを抑えて適切な行動を取るためのポイントとしては、どれだけスムーズに玄関を突破できるかという「玄関の動線」にあります。
今回は、玄関に備えておくべきアイテムについてご紹介します。
それができず、家の中に閉じ込められてしまったり、倒壊した家具の下敷きになったりした際、大声で助けを呼ぶのは体力を激しく消耗します。
ホイッスルは全ての部屋に置いてもいいほどのものですが、少なくとも玄関のドアノブ付近にかけておけば、救助者に居場所を知らせる「命綱」になります。
家族や救助隊に安否を伝え、二重遭難を防ぐ「重要なコミュニケーションツール」です。
避難用の持ち出し袋に入れておくものの例は、以下のとおりです。
▼命を守る水・食料
飲料水（500ml×2〜4本）、ゼリー飲料、羊羹、チョコレート
▼衛生・トイレ
携帯トイレ（3回分以上）、除菌シート、生理用品、おむつ類
▼雨具・防寒
レインコート、折りたたみ傘、アルミブランケット
▼情報・電源
モバイルバッテリー、充電ケーブル、家族の連絡先メモ（アナログ）
▼貴重品・書類
現金（小銭含む）、身分証のコピー、お薬手帳のコピー
▼健康・その他
常備薬、絆創膏、マスク
▼照明となるもの
両手が空くヘッドライトタイプのもの
今すぐできる対策として、まずは「コートを一着、玄関にかける」ことから始めてみませんか？ その小さな準備が、災害の備えに対する意識改革にもなりますよ。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
「避難用リュック」とその中身避難用の持ち出し品は、やはり玄関に置いておくべきでしょう。避難所や安全な場所で最初の1〜2日を生き延びるための装備です。両手を空けるため、必ず背負えるスタイルのものにしてください。
玄関を「防災の最前線基地」に「避難」とは、家というシェルターを捨てて外へ飛び出す、勇気のいる決断です。だからこそ、その決断を支える道具は、押し入れの奥ではなく「逃げ道の動線」に配置されていなければなりません。
今すぐできる対策として、まずは「コートを一着、玄関にかける」ことから始めてみませんか？ その小さな準備が、災害の備えに対する意識改革にもなりますよ。
