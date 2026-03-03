つやと耐久性を高めた最上位モデル「レインドロップ ゴールドグロス」

ソフト99コーポレーションは2026年3月2日、コーティング剤「レインドロップ」シリーズの新製品として、「レインドロップ ゴールドグロス」と「レインドロップ トリガー」の2製品を発売しました。

発売に先行して、2026年2月に都内でメディア向けに行われた新製品発表会では、両製品の性能を比較するデモンストレーションが実施されました。

【画像】ここまで変わる？ ソフト99の新作コーティング、そのつやを画像でチェック！

最上位モデルに位置づけられる「レインドロップ ゴールドグロス」は、高反応型シロキサンを配合し、ボディで約7カ月、ガラスで約2〜3カ月の撥水（はっすい）耐久性を備えます。

施工はぬれたボディへの使用を基本としながらも、乾いた状態にも対応。使用目安は50cm四方あたり1ショットです。デモでは、施工後の塗装面が滑らかに整い、光沢が増していく様子が紹介されました。微細な洗車キズを埋める効果もあり、黒系ボディでは色味がより引き締まって見えるとのことです。

さらに、ボディのほかガラスや未塗装樹脂パーツにも使用可能。施工後は1日程度乾燥させることで、より高い撥水（はっすい）性能を発揮するとしています。シリーズ最上位モデルとして展開され、本格志向のユーザー向けに位置づけられています。

手軽さと耐久性を両立した「レインドロップ トリガー」

一方の「レインドロップ トリガー」は、手軽さ・扱いやすさを重視したレインドロップのエントリーモデルです。ボディで約5カ月、ガラスで約2カ月の撥水（はっすい）効果を発揮し、日常使いにちょうどよい耐久性を確保します。

レインドロップ トリガー

施工方法は「レインドロップ ゴールドグロス」同様に、ボディに直接スプレーして拭き上げるだけ。こちらも湿式・乾式のいずれにも対応し、ムラになりにくい処方が採用されています。容量は500mlで、普通車でも複数回の施工が可能。軽自動車からミニバンまで、幅広い車種に使用できるとしています。

発表会では、両製品ともガラス面でクリアな視界を保ちながら水滴をはじく様子も紹介されました。シリーズ内で性能や用途に応じた選択肢が広がったことで、ユーザーは求める仕上がりや使用頻度に合わせて製品を選べるようになっています。