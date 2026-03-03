USJ一夜限りのドローンショー開催！ ウッディー・ウッドペッカーが夜空に浮かび上がる
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、3月3日（火）に、一夜限りのスペシャルドローンショー「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年スペシャルドローンショー」を開催。あいにくの雨の中だったが、夜空にウッディー＆ウィニー・ウッドペッカーなどが浮かび上がった。
【写真】自分たちの姿がドローンショーに登場し、喜ぶウッディー＆ウィニー・ウッドペッカー
■ウッディー＆ウィニーも大喜び！
3月31日（火）に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、3月4日（水）から2027年3月30日（火）まで、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、特別な体験にあふれる1年を提供。
それに先駆け3月3日（火）に報道陣向けのプレスプレビューが開催され、最後には一夜限りのドローンショーが開催された。
本ショーは、25年間、多くのゲストを迎えてきたパークの象徴「ユニバーサル・グローブ」周辺の夜空にドローンが広がるという内容。
ウッディー＆ウィニーとクルーも登場し、雨の中ではあったが、25周年をともに祝うゲストたちと一緒にドローンショーを楽しんだ。
ショーのトップバッターを飾ったのは、ウッディー＆ウッドペッカーのドローン演出。その後、2001年から2026年までのカウントアップがスタートし、25周年のロゴのドローン演出が登場。最後には25周年のテーマ「Discover U!!!」のロゴが輝いた。
開業当時からパークを支えてきたウッディー＆ウィニーは、自分たちの姿が出てくるドローンショーに大喜び。エントランスでパークに入ったゲストをいち早く迎えていたパークの功労者とも言える二人が夜空に輝く姿は、目頭が熱くなる瞬間だった。
