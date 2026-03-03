「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 強化試合、侍ジャパン５−４阪神」（３日、京セラドーム大阪）

阪神は侍ジャパンに敗れたが、攻守に収穫のある一戦となった。

七回まで無得点と沈黙していた攻撃陣が八回に意地を示した。１死から、まずは小野寺が右中間への二塁打でチャンスを演出した。嶋村が四球を選ぶと、途中出場のドラフト３位・岡城が左前適時打。サポートメンバーの中日・仲地の内角１４７キロに反応し、待望の“プロ初安打”で反撃の１点をたたき出した。

さらに続く元山が中前に運んで満塁。２死後、こちらも途中出場の小幡が右翼へ走者一掃の適時二塁打を放ち、遊撃のレギュラー奪取に向けて大きくアピールした。

先発・伊藤将は２回１安打１失点。初回２死から鈴木に特大ソロを浴びたが、以降は危なげなくアウトを重ねた。大谷、村上、岡本ら強力打線を最少失点にまとめ、開幕ローテーション入りに向けてアピールに成功。計６個のアウトのうち５個をゴロアウトで奪うなど、持ち味を披露した。

新外国人コンビも上々の登板となった。三回からはラグズデールが登板して２回１安打１失点。近藤に中前適時打を許すも村上、岡本、吉田の“メジャートリオ”を三者凡退に抑える場面もあった。五回にマウンドに上がったルーカスも三者凡退。最速１５６キロの速球は威力十分で、スイーパーにチェンジアップも織り交ぜて相手打線を完璧に封じた。