◆ＷＢＣ強化試合 阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が、チーム合流後初実戦に臨んだ。３打数無安打ながらフル出場し、６日に開幕するＷＢＣ前最後の実戦を終えた。

「５番・三塁」で先発出場。２回先頭では空振り三振、４回１死では二邪飛に倒れたが、７回先頭では冷静に四球を選び、その後の森下の適時打で４点目のホームを踏んだ。９回先頭の第４打席では三ゴロに倒れた。

巨人からメジャー挑戦１年目の岡本は２月はフロリダ州ダンイーデンのチームキャンプで調整。オープン戦４試合で、打率３割３分３厘、１本塁打、４打点をマークするなど、順調に準備を進めてきた。「痛いところもないですし、実戦も出れた。体調はいいです」と語っていた。

２日の強化試合は時差ぼけなどのコンディションを考慮をして出場なし。井端監督は３日の阪神戦からの出場を明言していた。指揮官は「期待しかない。中軸を打ってもらうわけですから、良いところでというふうに思っていますし、大会通じて頑張ってもらうだけかなと思います」と信頼を寄せていた。

前回２３年大会は準々決勝イタリア戦の３ラン、米国との決勝戦でソロアーチを放つなど大活躍。打率３割３分３厘、７打点の好結果を残した。今大会は正三塁手として期待されている。