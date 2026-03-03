本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模
本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模
3/3（火）
EUR/USD
1.1575（19.0億ユーロ）
1.1700（8.57億ユーロ）
1.1850（5.56億ユーロ）
USD/JPY
155.00（17.0億ドル）
155.40（7.77億ドル）
155.50（8.71億ドル）
156.50（7.69億ドル）
157.00（12.0億ドル）
158.00（5.02億ドル）
GBP/USD
設定なし
ユーロドルは1.1700に近いポイント、1.1575に大規模設定
ドル円は157.00に大規模設定があり、マグネット効果想定
ポンドドルは目立った設定みられず
