本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模



3/3（火）



EUR/USD

1.1575（19.0億ユーロ）

1.1700（8.57億ユーロ）

1.1850（5.56億ユーロ）



USD/JPY

155.00（17.0億ドル）

155.40（7.77億ドル）

155.50（8.71億ドル）

156.50（7.69億ドル）

157.00（12.0億ドル）

158.00（5.02億ドル）



GBP/USD

設定なし



ユーロドルは1.1700に近いポイント、1.1575に大規模設定

ドル円は157.00に大規模設定があり、マグネット効果想定

ポンドドルは目立った設定みられず

