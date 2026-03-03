「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ） 東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 強化試合」（読売新聞社など主催）で、日本代表「侍ジャパン」は３日、京セラドーム大阪で阪神と対戦し、５―４で勝利した。

日本は６日に１次ラウンドＣ組初戦で台湾と対戦する。

前回は代表辞退

球が破裂したかのような打球音が、ドーム中に響き渡った。勢いよく飛び出した打球は、左中間５階席に到達。一回、日本の鈴木が特大の先制ソロを放った。

先頭から大谷、近藤が凡退し、二死で迎えた打席だった。阪神・伊藤将の甘い速球を逃さず、一振りで得点をもたらした。米大リーガーの貫禄を示し、お立ち台で「久々に日本の皆様の前でホームランを打ててすごくうれしかった」と喜んだ。

今代表の打線において、大谷が中心的存在であることは間違いない。だが、決して「大谷頼み」ではなく、鈴木の存在が打線に厚みをもたらしている。世界トップクラスの投手と対するＷＢＣでは、少ない好機をものにできる長打力が不可欠。大リーグでも堂々たる成績を残す鈴木は打線のキーマンになりそうで、「良いプレーをして、期待に応えたい」と臨んでいる。

前回大会は左脇腹を痛めて代表を辞退しており、「すごく迷惑をかけた」と今回にかける思いも強い。前日の試合は無安打に終わったが、本大会前最後の実戦できっちりと結果を残し、「すごくいい２試合ができた」と鈴木。６日の初戦へ、準備は整った。（大背戸将）