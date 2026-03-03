¡Úºå¿À¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë1ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¤ë¡¡8²ó¤Ë¼ã¸×¤¿¤Á¤¬ÂçË½¤ì¡¡2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Ç¤Ï¾®È¨ÎµÊ¿¤¬Áö¼Ô°ìÁÝ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼
¡þ2026WBC¶¯²½»î¹ç »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó 5-4 ºå¿À(3Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à)
WBC¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¤³¤ì¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿ºå¿À¤Ï1ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ËÆ£¾»ÊÅê¼ê¡£ÀèÆ¬¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï½éµå¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤â¡¢ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤Ë¤Ï5³¬ÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â°Ê¹ß¤Ï²÷²»¤òµö¤µ¤º¡£2²ó1¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3²ó¤«¤é¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦¥é¥°¥º¥Ç¡¼¥ëÅê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀèÆ¬¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¤ËÂÐ¤·»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤È¡¢2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤é¤Ï¶áÆ£·ò²ðÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ³¤¯ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¥µ¡¼¥É¥´¥í¤È¤·¡¢郄»ûË¾Ì´Áª¼ê¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì3¥¢¥¦¥È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢6²ó¤Ë¤ÏÀÐ¹õÍ¤ÌïÅê¼ê¤¬¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë7²ó¤Ë¤ÏÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¤¬2¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂåÂÇ¡¦¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Ë2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¡£
È¿·â¤ËÅ¾¤¸¤¿¤¤ºå¿ÀÂÇÀþ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢7²ó¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«2°ÂÂÇ¤È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÅê¼ê¿Ø¤Ë²÷²»¤Ê¤é¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â8²ó¤ËÌÔ¹¶¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÃçÃÏÎé°¡Åê¼ê¤òÁ°¤Ë¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤é¾®Ìî»ûÃÈÁª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î2ÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯ÅèÂ¼ÎÛ»ÎÏ¯Áª¼ê¤â»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢¥¨¥é¡¼¤Î´Ö¤Ë1¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¥ë¡¼¥¡¼¡¦²¬¾ë²÷À¸Áª¼ê¤Ï¡¢½éµå¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£¤µ¤é¤Ë¸åÂ³¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¾®È¨ÎµÊ¿Áª¼ê¤¬Áö¼Ô°ìÁÝ¤Î3ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤âÈ¿·â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£9²ó¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àÄÉ²ÃÅÀ¤Ê¤¯¡¢¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£