中東情勢悪化のACL西地区は第2戦の延期も決定…代替日程は未定
アジアサッカー連盟(AFC)は3日、中東情勢の悪化に伴い、今月9〜11日に行われる予定だったAFCクラブ大会西地区の決勝トーナメント第2戦を延期することが決まったと発表した。すでに2〜4日に行われる予定だった第1戦も延期されており、日程再編が避けられない情勢となった。
新たに延期が決まったのはAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)ラウンド16第2戦、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)準々決勝第2戦、AFCチャレンジリーグ(ACGL)準々決勝第2戦の西地区全6試合。すでに発表されていた第1戦に続き、ホーム&アウェーともにいずれも延期される形となった。
延期日程は発表されておらず、AFCは「追って発表する」と説明した。ACLEは4月中旬から下旬にかけて準々決勝以降のファイナルステージ、ACL2とACGLも準決勝が4月上旬に控えていることから早期の日程消化が求められる状況。現地メディアによると、延期日程を短期間で消化するため、一発勝負での開催も検討されているという。
なお、日本勢を含む東地区の試合は予定通りに行われる。
