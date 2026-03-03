【レポート】Mrs. GREEN APPLE“キリングッドエール”大反響御礼発表会に登場！「実家の冷蔵庫にもストックされていました」（大森元貴）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

3月3日に『「キリングッドエール」5,000万本突破！“大反響”御礼発表会』が開催され、ブランドを象徴する存在である綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平、Mrs. GREEN APPLE（大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架）が再集結し、5,000万本突破を祝いスペシャルトークセッションを実施した。

当日に解禁された新TV-CM「キリングッドエール １秒に6本！？篇」「キリングッドエール 噂の名作篇」の2本の初お披露目後、綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平、Mrs. GREEN APPLEの3人が登場。

新TV-CMの裏側について聞かれると鈴木は「綾瀬さんがちょっと変な人なので、みんなが綾瀬さんにツッコミを入れていました。それぞれの役割ができてきた気がします」と撮影当時について振り返り、会場を和ませた。

続いて、約ヵ月で5,000万本を突破したことについて、様々な表現で説明。 「GOOD DAY」1曲の間に1,500本も売れていることに対して、テーマソングを歌う大森は「そんなに！ って、本当に驚きました。僕らが歌っている間に、こんなに売れていると思うと、すごいですよね。うれしいです」と喜びを伝えた。

また、“グッドエール”の累計出荷本数である5,000万本分の缶を並べると、距離にして約6,100キロ、日本列島一往復分に相当することに対して、綾瀬は「日本中に“グッドエール”が往復して広がっているのですね！ うれしいです！」とコメント。

「“グッドエール”は、実際に日本全国の地域コミュニティを応援しているビールなので、こうやって日本中に活動の輪が広がって、ビールの力で日本を明るく元気にできたらいいなと思います！」語った。浜辺も「1年後は日本列島を何往復できるのか、楽しみです！」と今後への期待を語った。

■SNSのリアルな反響が並ぶ「大反響ウォール」出現

会場にはSNSでのリアルな反響の声を集めた「大反響ウォール」が登場、登壇者それぞれの視点で特に気になった反響の声を紹介した。

綾瀬は「『キリングッドエール、爽やかな香りが抜ける。良い1日の真ん中ってこんな香りがする』という投稿はこのビールにぴったり。GOOD DAYでもBAD DAYでも、“グッドエール”を飲んで1日をGOOD DAYにしてもらえたらなと思います！」と語りった。

浜辺は「『フルーティなのにしっかりとビール』に共感！ 私も、1日の終わりに“グッドエール”を飲んで、幸せな余韻で1日を終える、“締めビール”が本当におすすめです！」とプライベートでの飲用シーンにも触れた。

また、大森は「ビールが苦手だった方が『これなら飲める！」と言ってくださることで、今まで届かなかった人にも届いているんだなと実感します。実際に反響も届いていて、実家の冷蔵庫にもストックされていました」と体験談を交えて感動を伝え、鈴木は「『新境地』って、“グッドエール”が新しい時代をつくり始めているってことですよね。僕にも『グッドエールおいしいね』と友達から連絡が来ました」と、SNSの意見にも賛同しながら“グッドエール”への思いを熱く語った。

■TV-CMさながら “大歓喜ポーズ”も披露

5,000万本突破を祝し、全員で“グッドエール”で乾杯。綾瀬の「キリングッドエール！ 5,000万本突破を祝して、乾杯！」の掛け声に合わせ、ステージには祝祭感あふれる金テープが舞うサプライズが。TV-CMの世界観を再現した華やかな演出に、タレント陣も驚きとともに最高の笑顔を見せた。

突然のサプライズに綾瀬は「何度経験しても驚きます！」、浜辺は「金テープが先日のTV-CM撮影のときみたいですね」と新TV-CM撮影にて行われた紙吹雪演出について振り返り、鈴木は「“グッドエール”はお祝いごとに合いますね。ブランドリーダーになったときには、こんな素晴らしい日が来ると思っていなかったので、うれしいです」と喜びの表情を浮かべた。

盛り上がった会場のなか、ステージに巨大“グッドエール”缶が登場。登壇者全員が手書きでブランドを象徴する存在としての意気込みを記した。

「グッドエールがもっと愛されますように！」（綾瀬）、「このワクワクをもっと広げていきます！」（浜辺）、「ビールの新時代を一緒につくりましょう！ GOODをGREATに!!」（鈴木）、「今日をGOOD DAYにするビール！まだまだいこう！」（大森）という意気込みに、それぞれがサイン。

綾瀬のくまちゃんサインに倣い、鈴木や若井、藤澤、大森も、くまちゃん付きサインを書き込み、普段の仲の良さが垣間見える一面となった。

また、4人でTV-CMさながらの“大歓喜ポーズ”を披露。「本当にすごいことになってきたね！」と喜びを分かち合い、仲むつまじく話す様子も見せた。

そして最後に綾瀬が「これだけ多くの方に愛していただけて感謝の気持ちでいっぱいです。グッドエールが皆様の定番ビールになるように、私たちも頑張っていきたいと思います！」とイベントを締めくくった。

■【動画】TV-CM「キリングッドエール １秒に6本！？篇」（30秒）

■【動画】TV-CM「キリングッドエール 噂の名作篇」（30秒）

■関連リンク

キリングッドエール ブランドサイト

https://www.kirin.co.jp/alcohol/beer/goodale/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/