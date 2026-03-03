3月3日の「踊る！さんま御殿!!」にて「娘を育てるママのお悩み相談会」を放送。相田翔子、河野景子ら娘を持つ有名人たちに加え、緒方かな子・緒方佑奈、かとうれいこ・横尾紗千、君島十和子・君島憂樹、ボーク重子・ボークスカイと、4組の母娘がそろって登場し、さまざまなエピソードを披露した。

テーマ「良くも悪くも『私にそっくり』だと思った娘の言動」では、河野景子が、職業柄つい食事中に食レポをしてしまっていたところ、「娘も食レポを完コピしていた」と告白。横澤夏子も、娘を叱った際に、自身がネタでよくやるふざけた仕草で返事をされたことに「腹が立ってすごくショックだった」と吐露。くわばたりえは、「買い物でいつも半額シールを探していたため、娘がおつかいで半額になった、しなしなの大根を買ってきた」と明かすなど、母親たちが複雑な心境を次々明かしていた。

子どもの頃にひょうきんだったという相田は、「娘もすごくひょうきんで、学校の先生のものまねをしてくれる」という微笑ましいエピソードを披露。しかし、中学生になった娘から誕生日プレゼントとしてスマホをおねだりされた際には、「まだ早い」と感じ、まったく別の物をプレゼントしたところ、「キレて、そのまま返された」と、残念そうな表情。そのプレゼントとは、「猫のぬいぐるみの行火（あんか）」「熊のぬいぐるみの行火」「狐のぬいぐるみの行火」と、あったかグッズ3連発。これにスタジオ中が大爆笑。さんまは膝から崩れ落ち、「スマホじゃなくてもええねん、行火、行火、行火が嫌やねん！」と呆れていた。