終わらないアメリカとイランの攻撃の応酬。収束のメドは立っていません。こうしたなか、トランプ大統領はアメリカ人に対し、中東全域からの退避を呼びかけました。事態の悪化が懸念されています。

■平和呼びかけた妻…夫は“まもなく大規模攻撃”

国連の安全保障理事会で紛争下の子どもをテーマにした会合が開かれました。

その議長を務めたのはメラニア夫人。現職の大統領夫人が議長を務めるのは、初めてです。そして次のように呼びかけました。

メラニア夫人

「戦時中でも平時でも紛争を予防する責任を果たしつつ、安全を維持するという諸君の使命は重大である。アメリカは世界中の全ての子どもたちと共にあります。1日も早い平和が訪れますよう願っています」

平和を呼びかけた妻。しかし、夫は大規模な攻撃を、まもなく実施すると明らかにしました。

トランプ大統領（CNNのインタビュー）

「我々はまだ本気の攻撃を始めてすらいない。大波はまだ来ていない。まもなく来るだろう」

■4つの作戦目的“5週間以上にわたる可能性”

最高指導者を失った今、イラン側はアメリカとイスラエルに対し、次のように警告しています。

イランの革命防衛隊

「世界のどこにいても安全ではない。家の中にいたとしてもだ」

対するアメリカ。攻撃開始後、初めて公の場で発言したトランプ大統領は――

トランプ大統領（2日）

「どれだけ時間がかかろうと、必要なことは成し遂げる。当初は4〜5週間を想定していたが、我々はそれよりもはるかに長い期間作戦を継続する能力がある」

アメリカの軍事作戦の目的は4つです。

（1）イランのミサイル能力の破壊

（2）海軍の壊滅

（3）核兵器を保有させない

（4）イラン国外のテロ組織に武器や資金を提供できないようにする

いずれも成し遂げるために軍事作戦は、5週間以上にわたる可能性があるとの見方を示した上で、まもなく大規模な攻撃を実施するとも表明しています。

■「支持率急落するおそれも」今後どうなる

戦火は激しさを増し、双方に被害が広がっています。

イスラエルでのインタビュー

「テレビで見るような衝撃。全てが粉々に砕け窓は吹き飛ばされた。全部が飛び散った。全部飛んでいった」

まず、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃。アメリカ軍は、作戦開始から48時間で1250を超える標的を攻撃したと発表していて、中東メディアによると、イランでは少なくとも555人が死亡しています。

対して、イラン側の攻撃。イスラエルの他、中東各地にある米軍施設などを攻撃していて、被害は10か国にのぼっているとみられます。

深刻な安全上のリスクがあるとして、トランプ政権は中東全域にいるアメリカ人に対し、直ちに退避するよう呼びかけています。

日本人の避難も、始まっています。

避難する日本人

「イスラエルがイランに攻めている側なので、そんなにテルアビブに被害が及ばないと思っていた。警報が鳴ってシェルターに移動して、繰り返しているうちにだんだん恐怖感が増してきた」

日本大使館が用意したバスで退避します。

避難する日本人

「なんとかきょう脱出できそうなのでよかった。空港もいつ開くかわからない。本当にありがたい」

中東情勢は、今後どうなっていくのでしょうか。

元カイロ支局長 富田徹記者

「今より攻撃の応酬は激しくなる可能性があるが、アメリカは地上部隊を派遣するなど全面戦争のような事態は想定していないとみられる」

トランプ大統領は、軍事作戦は5週間以上にわたる可能性があるとの見方を示していますが…

元カイロ支局長 富田徹記者「例えばこれが3か月・4か月もとなると、アメリカでガソリン価格の高騰など経済への影響も出て、トランプ大統領の支持率が急落するおそれもある。そこまで長くは続けられないという見方もできる」