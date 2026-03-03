【ドバイ＝吉形祐司、ジュネーブ＝船越翔】米国とイスラエルのイラン攻撃で、ロイター通信は３日、イラン中部ナタンツの核施設で、今回の攻撃が原因とみられる損傷が衛星画像の分析で確認できたと報じた。

画像は米コロラド州の民間会社が提供し、ワシントンの民間研究機関「科学国際安全保障研究所」が分析した。米国やイスラエルは攻撃理由にイランの核兵器保有の阻止を挙げているが、核施設への攻撃が明らかになったのは初めて。

昨年６月に攻撃された施設の地下にはウラン濃縮に使う遠心分離器がある。今後の攻撃によっては、兵器級に近い高濃縮ウランの存在の有無などの検証がより困難になる可能性がある。

ロイターによると、３棟の建物が新たに損害を受けた。２棟は遠心分離器がある地下への職員用入り口で、１棟は車両用の入り口。攻撃されたのは現地時間の１日午後から２日午前の間とみられるという。

これに関連して国際原子力機関（ＩＡＥＡ）は３日、Ｘ（旧ツイッター）への投稿で、衛星画像の分析からナタンツの核燃料濃縮施設の一部で損傷が確認されたと明らかにした。米イスラエルの攻撃によるものとみられ、「放射線被害の影響は予想されていない」と強調している。