劇場版『鬼滅の刃』終映迫りファイナルPV公開 入場者特典第17弾は「第2弾キービジュアル クリアスタンド」
アニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、一部劇場を除き、今春で終映となることが発表され、ファイナルPVが公開となった。
【動画】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ファイナルPV
来場御礼入場者特典第17弾として「第2弾キービジュアル クリアスタンド」が、3月7〜19日に配布されることが決まった（全国合計30万名限定）。第2弾キービジュアルのイラストを使用したクリアスタンドで、一緒に飾るとキービジュアルを立体的に再現できる背景台紙が付属する。
その後、3月20〜27日にはフィナーレ特典第1弾、3月28日〜4月9日にはフィナーレ特典第2弾が配布され、本作の通常上映での来場御礼入場者特典は、これをもって終了予定。
本作は、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』三部作の第一章として2025年7月18日から公開され、2026年3月2日までの公開228日間で観客動員2715万6508人、興行収入397億1077万400円を記録している。
吾峠呼世晴による漫画作品をアニメ化した『鬼滅の刃』。物語は、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、鬼狩りの組織《鬼殺隊》へ入隊することから始まる。
《鬼殺隊》に入った竈門炭治郎。入隊後、仲間である我妻善逸、嘴平伊之助と共にさまざまな鬼と戦い、成長しながら友情や絆を深めていく。そして炭治郎は《鬼殺隊》最高位の剣士である《柱》と共に戦い、「無限列車」では炎柱・煉獄杏寿郎、「遊郭」では音柱・宇髄天元、「刀鍛冶の里」では、霞柱・時透無一郎、恋柱・甘露寺蜜璃と共に激闘を繰り広げていった。
その後、来たる鬼との決戦に備えて、隊士たちと共に《柱》による合同強化訓練《柱稽古》に挑んでいる最中、《鬼殺隊》の本部である産屋敷邸に現れた鬼舞辻無惨。お館様の危機に駆けつけた《柱》たちと炭治郎であったが、無惨の手によって謎の空間へと落とされてしまう。
炭治郎たちが落下した先、それは鬼の根城≪無限城≫―。”鬼殺隊”と”鬼”の最終決戦の火ぶたが切って落とされる。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は全国公開中。
