６１歳ダンディー俳優　１７歳息子と２ショット「身長が同じ」「小顔のイケメンくん」「素敵な青年」高橋克典にフォロワーほっこり

６１歳の有名俳優が、１７歳になった息子と撮影した２ショットを披露した。

３日までにブログを更新し「今日は息子の誕生日」と書き出したのは、俳優の高橋克典。息子のリクエストですし店へ。「産まれた病院から初めて家に帰るときに立ち寄った、行きつけのお寿司屋さん」という思い出のお店だそうで「誕生日を伝えてたら、なんとなんと花束をプレゼントしてくださった。本人、花束なんてもらうの初めてだと大喜び」だったという。「あれから１７年経ちました」と感慨深げに記した。

息子と記念撮影して「いい顔してた。それだけで充分です。また一年、自分の道をしっかりと歩いていけますように」とメッセージ。「誕生日おめでとう。また一年、さらにしっかりと、ビジョンを広げ、健康に、楽しく歩んでいけますように。来週試験頑張って、また残りのシーズンガンバだ！」とエールを送った。

コメント欄には「スラリと背も伸びて頼もしいですね〜」「身長が同じ？これからの成長も楽しみですね！」「美しいご子息さま お顔小さいですね」「小顔のイケメンくんですね」「お顔が隠れててもイケメンとわかっちゃう」「イケメン君間違いなしですね」「素敵な青年になりましたね」といった声が寄せられた。