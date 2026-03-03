元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーが３日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。大島アナは現在、早朝のラジオ番組のパーソナリティーを務めており、独特の生活リズムを明かす一幕があった。

この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは最近、何を失いましたか？」について聞かれると「私は圧倒的に体力がなくなりました」と告白。

「朝のラジオが始まってからですね。木、金、土しか飲めなくなったんですよ。今までだったら、月、火、水、木、金、土、日って、めちゃくちゃお酒を飲んでたんですけど、２日連続で深酒をする体力がなくなってしまって…」と月曜から木曜まで午前５時スタートのＴＢＳラジオ「大島由香里 ＢＲＡＮＤ―ＮＥＷ ＭＯＲＮＩＮＧ」のパーソナリティーを務めているゆえの生活の変化を明かした。

「飲みたい気持ちは先行してるんですけど、もう家でノビてしまう日々になってしまって」と明かしたところで、共演の垣花正に「何時起きですか？」と確認されると「２時５０分に起きてます」と返答。

垣花に「『５時に夢中！』が終わった後、何時に寝てらっしゃるんですか？」と重ねて聞かれると「８時半に頑張って寝るようにしてます」と答えたところで作家の岩下尚史さんに「『５時に夢中！』の間が休憩時間でしょ」と言われると「違います！ 一生懸命、働いてます」と返していた。