『とりあえず短く』→ ちょっと待ったーー！【40・50代】が真似したい♡「技ありショートボブ」

「春を爽やかに迎えるために、思い切ってバッサリ短く！」と考えているなら、切る前に、短くするべき部分をチェックして。トップやサイドにある程度長さを残すショートボブなら、女性らしさを残しながら、上品に決まります。今回ご紹介するスタイリストさんのInstagram投稿から、目指すイメージに必要なポイントを知ることで、次回のオーダーが理想のものに近づくはず。

軽さを意識してエアリーにチェンジ

表面に入れたレイヤーが、ふわっと動く柔らかいシルエット。特に、他より短い顔まわりの毛は、根元から持ち上がる質感になっています。束感をつけてスタイリングすると、さらに空気を含んだ、抜け感のあるテイストに。襟足を首側へ寄せると、ショートならではの引き締まったニュアンスも生まれます。

前下がりなら首元爽やか

後頭部から顔まわりへ向けて長くなる前下がりのラインは、奥行きの演出に効果的。1番短い襟足部分からスラッと首が覗くため、スタイリッシュさはもちろんヘルシーな色気もまとえそう。こめかみや頬など、露出を避けたい顔の余白をカバーできるのも、このスタイルの強みです。

丸みとボリュームで絶壁をカバー

スタイリストの@urano_kazuyukiさんが「絶壁解消小顔ショートボブ」と提案しているのがこちら。毛先のボリュームを落とすことで後頭部の丸みが際立ち、ナチュラルに頭の形を綺麗に見せられそう。チラッと耳が見えるほど軽い質感で、画像のようなロゴTをはじめとするカジュアルコーデとも好相性。

くびれが与えるハンサムオーラ

ボブの丸みや程よい長さを残しつつ、サイドから後ろへかけて、表面を軽くしたアレンジです。首の根元でキュッとくびれるようにカットされているため、アウトラインにメリハリがつき、ハンサムな雰囲気に。頬に沿って縦のラインを作ると、前から見たときにスマートさも演出できそう。

