◾️＜世が世なら!!!4th Single発売記念イベント＞

※全公演、橋爪優真に関しましては欠席となります。

https://yogayo.jp/?p=5411

日程：2026年4月4日（土）13時00分〜

会場：カメイドクロック 1Fカメクロコート(東京)

※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。

詳細：https://yogayo.jp/?p=5462

日程：2026年4月5日（日）13時00分〜

会場：イオンモール太田 専門店街 1F セントラルコート(群馬)

※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。

詳細：https://yogayo.jp/?p=5460

日程：2026年4月11日（土）13時00分〜

会場：エアポートウォーク名古屋 3Fイベントスペース(愛知)

※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。

詳細：https://yogayo.jp/?p=5464

日程：2026年4月12日（日）13時00分〜

会場：イオンモール大高 1Fグリーンコート(愛知)

※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。

詳細：https://yogayo.jp/?p=5471

日程：2026年4月19日（日）13時00分〜

会場：イオンモール浜松市野 1Fシンフォニーコート(静岡)

※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。

詳細：https://yogayo.jp/?p=5473

日程：2026年4月26日（日）13時00分〜

会場：けやきウォーク前橋 1Fけやきコート(群馬)

※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。

詳細：https://yogayo.jp/?p=5465

日程：2026年4月29日（水・祝）13時00分〜

会場：イオンモール新利府 南館1Fライブスクエア(宮城)

※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。

詳細：https://yogayo.jp/?p=5461

日程：2026年5月2日（土）12時30分〜

会場：JR博多シティ 3Fスタジオテラス(福岡)

※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。

詳細：https://yogayo.jp/?p=5474

日程：2026年5月3日（日）13時00分〜

会場：イオンモール福岡 ウエストコート(福岡)

※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。

詳細：https://yogayo.jp/?p=5457

日程：2026年5月4日（月・祝）14時00分〜

会場：神戸ハーバーセンター スペースシアター(兵庫)

※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。

詳細：https://yogayo.jp/?p=5466

日程：2026年5月5日（火・祝）14時00分〜

会場：ヨドバシマルチメディア梅田 B2Fヨドバシホール(大阪)

※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。

詳細：https://yogayo.jp/?p=5458

日程：2026年5月6日（水・祝）13時00分〜

会場：もりのみやキューズモールBASE 1F BASEパーク(大阪)

※中山清太郎も出演となります。

詳細：https://yogayo.jp/?p=5459

日程：2026年5月9日（土）13時00分〜

会場：コクーンシティ コクーンひろば(埼玉)

※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。

詳細：https://yogayo.jp/?p=5467

日程：2026年5月10日（日）13時00分〜

会場：イオンレイクタウンkaze 光の広場(埼玉)

※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。

詳細：https://yogayo.jp/?p=5468

日程：2026年5月16日（土）13時00分〜

会場：汐留シオサイト地下歩道(東京)

※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。

詳細：https://yogayo.jp/?p=5469

日程：2026年5月17日（日）

会場：関東某所

※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。

詳細：https://yogayo.jp/?p=5475

日程：2026年5月19日（火）18時00分〜

会場：都内某所(東京)

※中山清太郎の出演に関しまして現在調整中となります。

詳細：https://yogayo.jp/?p=5476

日程：2026年5月20日（水）18時00分〜

会場：池袋・サンシャインシティ噴水広場(東京)

※中山清太郎の出演に関しまして現在調整中となります。

詳細：https://yogayo.jp/?p=5477

日程：2026年5月23日（土）14時00分〜

会場：大宮ステラタウン 1Fペローネ広場(埼玉)

※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。

詳細：https://yogayo.jp/?p=5470

日程：2026年5月24日（日）

会場：都内某所(東京)

※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。

詳細：https://yogayo.jp/?p=5478