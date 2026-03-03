世が世なら!!!、BUDDiiS・高尾楓弥が振付した新曲「うつつ」ワンマンライブで初披露。ライブ映像と、振り入れメイキング映像公開も
世が世なら!!!が、2月27日に配信した新曲「うつつ」を東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催したワンマンライブ＜世が世なら!!! 心底 下剋上、はじめました。 in LINE CUBE SHIBUYA＞で初披露をした。なお、本楽曲の振り付けはBUDDiiS・高尾楓弥が担当している。
さらに、新曲「うつつ」の＜世が世なら!!! 心底 下剋上、はじめました。 in LINE CUBE SHIBUYA＞公演のライブ映像、振り入れ映像を特別に公開した。
◾️高尾楓弥（BUDDiiS）コメント
今回初めて振り付けさせて頂いて、光栄でした！ 「世が世なら!!!」さんらしさと、ififの皆さんとの繋がりを感じられる形に作れたと思います！
皆さんにより愛される曲になりますように！！
◾️「うつつ」
配信日：2026年2月27日（金）
配信：https://sndo.ffm.to/9jda5e4
レーベル：TSUBASA RECORDS
品番：YYGD-0166
◾️4thシングル「タイトル未定」
2026年5月20日（水）発売
○初回盤（CD1枚＋Blu-ray1枚＋ブックレット）
品番：TRAK-0250 / TRAK-0251
価格：7,800円（税込）
▼収録内容
＜CD＞後日発表
＜Blu-ray＞
「世が世なら!!! 心底 下剋上、はじめました。 in LINE CUBE SHIBUYA」本編・メイキング
○通常盤（CDのみ）
品番：TRAK-0252
価格：1,300円（税込）
▼収録内容
＜CD＞後日発表
◾️＜世が世なら!!!4th Single発売記念イベント＞
※全公演、橋爪優真に関しましては欠席となります。
https://yogayo.jp/?p=5411
日程：2026年4月4日（土）13時00分〜
会場：カメイドクロック 1Fカメクロコート(東京)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5462
日程：2026年4月5日（日）13時00分〜
会場：イオンモール太田 専門店街 1F セントラルコート(群馬)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5460
日程：2026年4月11日（土）13時00分〜
会場：エアポートウォーク名古屋 3Fイベントスペース(愛知)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5464
日程：2026年4月12日（日）13時00分〜
会場：イオンモール大高 1Fグリーンコート(愛知)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5471
日程：2026年4月19日（日）13時00分〜
会場：イオンモール浜松市野 1Fシンフォニーコート(静岡)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5473
日程：2026年4月26日（日）13時00分〜
会場：けやきウォーク前橋 1Fけやきコート(群馬)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5465
日程：2026年4月29日（水・祝）13時00分〜
会場：イオンモール新利府 南館1Fライブスクエア(宮城)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5461
日程：2026年5月2日（土）12時30分〜
会場：JR博多シティ 3Fスタジオテラス(福岡)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5474
日程：2026年5月3日（日）13時00分〜
会場：イオンモール福岡 ウエストコート(福岡)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5457
日程：2026年5月4日（月・祝）14時00分〜
会場：神戸ハーバーセンター スペースシアター(兵庫)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5466
日程：2026年5月5日（火・祝）14時00分〜
会場：ヨドバシマルチメディア梅田 B2Fヨドバシホール(大阪)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5458
日程：2026年5月6日（水・祝）13時00分〜
会場：もりのみやキューズモールBASE 1F BASEパーク(大阪)
※中山清太郎も出演となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5459
日程：2026年5月9日（土）13時00分〜
会場：コクーンシティ コクーンひろば(埼玉)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5467
日程：2026年5月10日（日）13時00分〜
会場：イオンレイクタウンkaze 光の広場(埼玉)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5468
日程：2026年5月16日（土）13時00分〜
会場：汐留シオサイト地下歩道(東京)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5469
日程：2026年5月17日（日）
会場：関東某所
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5475
日程：2026年5月19日（火）18時00分〜
会場：都内某所(東京)
※中山清太郎の出演に関しまして現在調整中となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5476
日程：2026年5月20日（水）18時00分〜
会場：池袋・サンシャインシティ噴水広場(東京)
※中山清太郎の出演に関しまして現在調整中となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5477
日程：2026年5月23日（土）14時00分〜
会場：大宮ステラタウン 1Fペローネ広場(埼玉)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5470
日程：2026年5月24日（日）
会場：都内某所(東京)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5478
