世が世なら!!!が、2月27日に配信した新曲「うつつ」を東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催したワンマンライブ＜世が世なら!!! 心底 下剋上、はじめました。 in LINE CUBE SHIBUYA＞で初披露をした。なお、本楽曲の振り付けはBUDDiiS・高尾楓弥が担当している。

さらに、新曲「うつつ」の＜世が世なら!!! 心底 下剋上、はじめました。 in LINE CUBE SHIBUYA＞公演のライブ映像、振り入れ映像を特別に公開した。

　　　◆　　　◆　　　◆

◾️高尾楓弥（BUDDiiS）コメント

今回初めて振り付けさせて頂いて、光栄でした！ 「世が世なら!!!」さんらしさと、ififの皆さんとの繋がりを感じられる形に作れたと思います！
皆さんにより愛される曲になりますように！！

　　　◆　　　◆　　　◆

https://youtu.be/k9-sJ4_6_IE
https://youtu.be/tVHue_Asd-8

◾️「うつつ」
配信日：2026年2月27日（金）
配信：https://sndo.ffm.to/9jda5e4

レーベル：TSUBASA RECORDS
品番：YYGD-0166

◾️4thシングル「タイトル未定」
2026年5月20日（水）発売

○初回盤（CD1枚＋Blu-ray1枚＋ブックレット）
品番：TRAK-0250 / TRAK-0251
価格：7,800円（税込）
▼収録内容
＜CD＞後日発表
＜Blu-ray＞
「世が世なら!!! 心底 下剋上、はじめました。 in LINE CUBE SHIBUYA」本編・メイキング

○通常盤（CDのみ）
品番：TRAK-0252
価格：1,300円（税込）
▼収録内容
＜CD＞後日発表

◾️＜世が世なら!!!4th Single発売記念イベント＞
※全公演、橋爪優真に関しましては欠席となります。
https://yogayo.jp/?p=5411

日程：2026年4月4日（土）13時00分〜
会場：カメイドクロック　1Fカメクロコート(東京)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5462

日程：2026年4月5日（日）13時00分〜
会場：イオンモール太田　専門店街 1F セントラルコート(群馬)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5460

日程：2026年4月11日（土）13時00分〜
会場：エアポートウォーク名古屋　3Fイベントスペース(愛知)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5464

日程：2026年4月12日（日）13時00分〜
会場：イオンモール大高　1Fグリーンコート(愛知)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5471

日程：2026年4月19日（日）13時00分〜
会場：イオンモール浜松市野　1Fシンフォニーコート(静岡)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5473

日程：2026年4月26日（日）13時00分〜
会場：けやきウォーク前橋　1Fけやきコート(群馬)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5465

日程：2026年4月29日（水・祝）13時00分〜
会場：イオンモール新利府　南館1Fライブスクエア(宮城)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5461

日程：2026年5月2日（土）12時30分〜
会場：JR博多シティ　3Fスタジオテラス(福岡)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5474

日程：2026年5月3日（日）13時00分〜
会場：イオンモール福岡　ウエストコート(福岡)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5457

日程：2026年5月4日（月・祝）14時00分〜
会場：神戸ハーバーセンター　スペースシアター(兵庫)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5466

日程：2026年5月5日（火・祝）14時00分〜
会場：ヨドバシマルチメディア梅田　B2Fヨドバシホール(大阪)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5458

日程：2026年5月6日（水・祝）13時00分〜
会場：もりのみやキューズモールBASE　1F BASEパーク(大阪)
※中山清太郎も出演となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5459

日程：2026年5月9日（土）13時00分〜
会場：コクーンシティ　コクーンひろば(埼玉)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5467

日程：2026年5月10日（日）13時00分〜
会場：イオンレイクタウンkaze　光の広場(埼玉)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5468

日程：2026年5月16日（土）13時00分〜
会場：汐留シオサイト地下歩道(東京)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5469

日程：2026年5月17日（日）
会場：関東某所
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5475

日程：2026年5月19日（火）18時00分〜
会場：都内某所(東京)
※中山清太郎の出演に関しまして現在調整中となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5476

日程：2026年5月20日（水）18時00分〜
会場：池袋・サンシャインシティ噴水広場(東京)
※中山清太郎の出演に関しまして現在調整中となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5477

日程：2026年5月23日（土）14時00分〜
会場：大宮ステラタウン　1Fペローネ広場(埼玉)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5470

日程：2026年5月24日（日）
会場：都内某所(東京)
※中山清太郎は個人スケジュールの都合により欠席となります。
詳細：https://yogayo.jp/?p=5478

