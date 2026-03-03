MLB公式サイト記者がXで報告

野球の世界一を争うワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日に開幕する。来日したMLB公式サイトのマイケル・クレア記者は、お気に入りのコンビニ飯を発見。画像とともにSNSで報告している。

東京開催となるプールCの取材で来日したクレア記者。3日に更新したX投稿に写っていたのは、コンビニエンスストア「ローソン」で販売されている、からあげクンだった。

「ローソンのからあげクンで（個人的な）新お気に入りを見つけてしまった」と絶賛。「REDが一番好きだったけれど、オニオンコンソメスープがそれを超えてきた。JALのフライトでよく飲むものだから、好きになるだろうなとは思っていた」と明かしていた。

ローソン公式サイトによると、「オニオンコンソメスープ味」は、国際線の機内食で提供されている、オニオンコンソメスープを再現したからあげクンだという。クレア記者は、2023年春のWBCや昨年3月に行われた米大リーグ開幕シリーズでも来日。日本の食べ物をSNSでリポートしている。



（THE ANSWER編集部）