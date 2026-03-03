女優・山本舞香のX（旧Twitter）が1日午前現在で、「このアカウントは存在しません」と表示され、これまでの投稿がすべて閲覧不可となっている。突然の事態にSNSでは心配の声が広がっている。

山本は先月28日夜、「憶測での発信は控えていただきたいです。私も人間なので。ちゃんと傷つきます」「X辞めます」と具体的な内容は記しておらず、突如としてXの運用を終了。この投稿の数分後には「このアカウントは存在しません」と表示される状態となり、事実上のアカウント削除に至った。

背景には、夫でロックバンド・MY FIRST STORY（以下、マイファス）のボーカル・Hiroが関係しているとみられる。マイファスは同月26日、公式SNSを通じて「各メンバーが自分自身と向き合う時間を持ち、一度立ち止まり、充電期間としてMY FIRST STORYとしてのバンド活動を休止する事を決断致しました」と発表。結成15周年の節目としてメンバーそれぞれが「一度立ち止まり、充電期間」を設けることが理由とされ、同時に山本の動向にも注目が集まっていた。

マイファスの活動休止発表の2日後に山本のXが閲覧不可になり、SNS上では「マイファスの活動休止と関係あるのかな？」「『活動休止は山本舞香が原因』っていう書き込みが多かったものねぇ。そりゃ、傷つくよ…」「大丈夫かな。Hiroさん支えてあげて」といった山本を心配する声が寄せられた。

その一方で今月2日、週刊誌「FLASH」(光文社)は、活動休止のその裏で、「にわかに “ある計画” が囁（ささや）かれていた」と報じている。

記事には、マイファスの活動休止が現実味を帯びてきた頃から、「休止を機に、夫婦で海外移住を計画しているのではないか」といううわさが広まったと、“芸能プロ関係者”が語り、「移住先の第一候補として名前があがったのは、ハワイです」と証言している。

2人は2024年10月に結婚を発表。SNSで連名の直筆署名とともに仲睦まじいツーショットを多数公開し、大きな反響を集めた。Hiroの父は演歌界の大御所・森進一、母も歌手・森昌子、さらに兄はONE OK ROCKのTakaといった超エリート音楽一家。

その一家に嫁いだ山本も超が付くほどの人気を博したタレントで芸能界きっての最強夫婦として目下、注目を集めていた。そんな夫婦が、目論む計画は「芸能活動よりもハワイ移住を検討していた」というのだ。

だが、現時点での移住は “一時ストップ” の状態にあるという。その内情は、「Hiroさんはかなり疲弊しているらしく、いきなり海外で新生活を始めるというアグレッシブな状態ではないようです。心と体を休めるため、『まずは日本でゆっくりしたい』という休養フェーズに入っている」と、前出関係者が明かし、2025年9月に山本がMCを担当していた日本テレビ系紀行番組「アナザースカイ」が大きな影響を与えたという。

放送にHiroがゲスト出演し、夫婦でテレビ初共演を果たす。その際、Hiroがロケ地として訪れたのが沖縄県の西表島で、都会の喧騒（けんそう）から離れた西表島の環境に深く魅了された。

前述のFLASHは「この体験が、2人の移住計画に新たな選択肢をもたらした」と報じ、「まずは日本の離島への移住、あるいは長期滞在を検討している」と、関係者の話を交え伝えた。

昨年11月には、神戸に新店舗を構えた「カルバン・クライン神戸」のオープンを記念に参加した山本は、ホリデーシーズンの過ごし方について「去年から旦那と一緒にクリスマスマーケットなどに行っています」と夫婦のエピソードを語っていた。

また先月、親友で女優・橋本環奈のサプライズで誕生日を祝った際のオフショットや動画を公開。順調な私生活を過ごしているかのようにもうかがえ、冒頭のX削除の経緯は全くもって不明なままだ。

ある記者会見で自身の結婚について、「結婚して何も怖くなくなりました。一番強い味方がいるので。この人と結婚して良かったと心から思えます」と語っていた山本。最強夫との今後の動向が注目される。