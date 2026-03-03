◇2026WBC強化試合 侍ジャパン 5-4 阪神(3日、京セラドーム)

侍ジャパンで新たに取り入れられた新パフォーマンス『お茶点(た)てポーズ』。考案者の北山亘基投手が、このパフォーマンスにこめられた意味を明かしました。

強化試合から、大谷翔平選手にヒットパフォーマンスの考案者に指名されている北山投手。初戦では「湯飲みを2回回してから飲む」という『お茶ポーズ』を考案し、選手たちにレクチャーしました。しかし選手たちからは不評の声が上がっており、ポーズの再考をリクエストされていました。

2戦目の円陣で、北山投手は新パフォーマンスを発表。お茶をたてるようにかき混ぜるジェスチャーを行う『お茶点てポーズ』を披露しました。

このパフォーマンスに込められた意味について北山投手は「『お茶を点てる』を漢字で書くと、点数の『点』。僕たちが1点、2点を取る点数の『点』です」と説明。続けて「ダイヤモンドをかき混ぜて、お茶を点てて、みんなで点数を取っていきましょう」と呼びかけました。

最初の『お茶ポーズ』にも、日本の伝統であるお茶をモチーフとし「皆さんヒットを打って、走って、疲れていると思うので、塁上で1回一息ついてください」と思いを込めていた北山投手。リニューアルした新パフォーマンスにもしっかりとテーマがこめられましたが、定着となるでしょうか。