新作登場、シャオミの “ライカスマホ” はどちらを買うべき？

シャオミ・ジャパンが、ライカと共同開発したカメラを搭載するフラッグシップスマホ「Xiaomi 17 Ultra」を発表しました。「Photography Kit」というアクセサリーを取り付けることで、カメラさながらのシャッター操作が実現することも特徴。3月5日に発売されます。

▲Xiaomi 17 Ultraは、2月28日にスペイン・バロセロナで開催された発表会で発表された。Xiaomi 17シリーズとして、標準モデルのXaiomi 17も発表されたが、日本発売は未定

Xiaomi 17 Ultraは、スマホ好きにとっても、カメラ好きにとっても注目すべきデバイスですが、購入を決めるにあたっては悩むことになるかもしれません。ほぼ同じ性能で、異なる魅力を備えた別のモデルも発売されるからです。それが「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」。Xiaomi 17 Ultraの性能はそのままに、象徴的な赤い「Leica」ロゴを配し、外装も中身もライカの世界観で統一されたスマホです。

▲Xiaomi 17 Ultraは、Xiaomiの最新フラッグシップ

▲カラバリはブラック、ホワイト、スターリットグリーンの3色

▲Leica Leitzphone powered by Xiaomiは、ライカブランドでリリースされるモデル。日本ではシャープ製の「LEITZ PHONE」がこれまでに3台発売されたが、Xiaomi製モデルはグローバルで発売される

価格はXiaomi 17 Ultraの16GB＋512GBが19万9800円、16GB＋1TBが21万9800円。一方、Leica Leitzphoneは16GB＋1TBのみで24万9800円。価格差は3万円です。ちなみに、ヨーロッパでの価格はXiaomi 17 Ultraの16GB＋1GBは1699ユーロ（約31万3000円）で、Leica Leitzphoneは1999ユーロ（約36万8000円）。日本よりもかなり高く、両モデルの価格差は約5万5000円も開きます。つまり、日本はLeica Leitzphoneが “超お買い得” と言っていいでしょう。

実際の質感、使用感はどうなのか？ 2月28日にスペイン・バルセロナで開催された発表会で、いち早く触れてきました。率直なインプレッションも交えて、両モデルの特徴を紹介します。

■カメラと電池持ちが進化した「Xiaomi 17 Ultra」

Xiaomi 17 Ultraは、2年前に発売された14 Ultra、昨年発売された15 Ultraに続く最新モデル。アウトカメラは前モデルと同じ3眼ですが、着実なアップデートが図られています。1インチの5000万画素センサーを採用するメインカメラは、「LOFIC」という技術によってハイライトの制御性能が向上。夜景撮影では、白飛びを抑え、明暗差の豊かな階調での描写を実現。花火もきれいに撮れることをアピールしていました。

▲メインカメラの性能が向上し、望遠カメラには可変ズームを導入

▲ワンタップで6つの画角を切り替えられる

2億画素の望遠カメラも1/1.4インチの大型センサーを採用。2億画素の望遠カメラには、初めて75mm〜100mm相当の可変ズームを搭載し、光学ズームでポートレート撮影などを楽しむことができます。2億画素の一部を切り出すセンサー内ズームと最新のAI技術の組み合わせにより、約400mm相当（17.2倍）までの撮影で高品質な画質を得られるとのこと。そして、5000万画素の超広角カメラは115°の画角で撮影できます。

▲望遠カメラには、ライカの「APO」というレンズ技術をスマホに初採用。被写体の色収差を最小限に抑え、高い解像感と忠実な色再現を実現している

暗所での動画撮影の性能も向上。さらに、4K 120fpsで撮った動画のスローモーションも楽しめます。

ディスプレイは6.9インチで、解像度は2608×1200。画素の配列をRGBに最適化した「Xiaomi HyperRGB ディスプレイ」というものを採用。1.5K相当ながら2K相当の高精細な画面表示を実現し、前モデルと比べて消費電力は約26％も削減されたそう。

▲Xiaomi HyperRGB ディスプレイは、画素を構成するRGBのサブピクセルの配列を見直す新技術

▲明るく高コントラストの画質で、小さな文字もクッキリと表示される

プロセッサーは業界最高峰のSnapdragon 8 Elite Gen 5。前モデルより590mAhも多い6000mAhの大容量バッテリーを搭載し、電池持ちが向上していることも魅力です。

なお、本来は1万9980円の「Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro」は購入者特典として無料で付いています。

■カメラリングを回して操作できる「Leica Leitzphone」

LeicaブランドでリリースされるLeica Leitzphone powered by Xiaomi（以下、Leitzphone）は、ライカM3シリーズを彷彿とさせるデザインが特徴。背面パネルにはブラックのファイバーグラスを採用し、落ち着いた佇まい。そこに大きなカメラリングと赤い「Leica」ロゴが配置されています。シルバーアルミのサイドフレームにはローレット加工が施され、「LEICA CAMERA GERMANY」という刻印も。

▲ライカの象徴である赤いロゴを配置

▲側面の「LEICA CAMERA GERMANY」という刻印が所有欲をくすぐる

カメラの基本性能はXiaomi 17 Ultraと共通していますが、 Leitzphoneだけの機能として、カメラリングを回して操作できるようになっています。ズーム、フォーカス、露出、ホワイトバランスなど、よく使う機能を割り当てることができます。

▲カメラリングは回して操作可能

▲よく使う機能を割り当てて、カメラとしての操作性を向上できる

さらに、伝説的な名機「Leica M3」「Leica M9」などの絵作りを再現する「Leica Essential Mode」を楽しめることもアドバンテージ。

▲ライカが監修した、この機種だけの撮影モードを搭載

ホーム画面やアイコン、ウィジェットなどにも独自のデザインが採用されており、専用ケース、レンズキャップ、ストラップも同梱。ライカの世界観を存分に味わいたい人は、Leitzphoneを選ぶのが得策でしょう。

▲画面デザインもライカのプレミアム感で統一されている

▲「Leica」の刻印入りのレンズキャップとケースも付いている

なお、Leitzphoneも「Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro」を装着することができ、購入者特典として無料で付いています。

■使い方によって選択肢が変わるかも…

どちらを選ぶべきかを迷ったときに注意すべきことがあります。それは、Photography Kitを取り付けたときの見た目。

Xiaomi 17 Ultraは横向きを正位置としてデザインされているので、Photography Kitを取り付けたときに、カメラ部の「LEICA」ロゴが際立ちます。一方、Leitzphoneは縦向きを正位置としてデザインされているようで、Photography Kitを取り付けると、「LEICA」ロゴが横倒しになるようで違和感を生じます。LeitzphoneはPhotography Kitを付けずにそのまま使うのがいいかも…というのが率直な感想。

▲Xiaomi 17 UltraにPhotography Kitを付けた状態。カメラさながらの外観になる

▲LeitzphoneにPhotography Kitを付けた状態。「LEICA」のロゴが倒立した状態になる

Xiaomi 17 UltraはPhotography Kitを付けることで “カメラ” になりますが、Leitzphoneは決してカメラではなく、“ライカのスマホ” と呼ぶべきかも。すでにライカのカメラを使っていて、「スマホもライカで揃えたい」という人に適しているかもしれません。

関係者に聞いたところ、Leitzphoneは限定品ではないものの、出荷台数は限られるかもしれないとのこと。どうしてもLeitzphoneが欲しい人は急いだほうがいいかもしれませんよ。

