「Jリーグ>>>kリーグ」「がっかり」町田とラウンド16第１レグはドローの江原に韓国ファン落胆「ホームで勝てなければどこで勝つ？」【ACLE】
３月３日にアジア・チャンピオンズリーグエリートのラウンド16第１戦が開催。春川松岩スポーツタウン・スタジアムではKリーグの江原とJリーグの町田が対戦した。
試合では、共にチャンスを作りながらもスコアボードは動かず。０−０のスコアレスドローで終了した。
町田にとっては敵地でドローは悪くない結果。一方、江原としてはホームで勝っておきたかったところか。試合を速報した韓国のポータルサイト『NAVER』には、以下のような声が寄せられた。
「がっかり」
「２時間何をしてたんだ？」
「Jリーグ>>>kリーグ」
「ホームで勝てなければどこで勝つ？」
「93分のボール遊び」
「ホームで勝負すべきなのに」
「町田はアウェーで無失点なら問題なく成功」
「この内容でサウジに行くつもりか？」
「日本に行って恥をかきそうだ」
「アウェーでも引き分けを狙うんだろうな」
結果に落胆するファンは少なくないようだ。なお、第２戦は10日に町田市立陸上競技場で行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
