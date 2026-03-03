「朝から暴飲暴食」金爆・樽美酒研二の朝食に「何人前なんだろう」「二刀流なんだね笑」の声！
ゴールデンボンバーの樽美酒研二さんは3月3日、自身のInstagramを更新。朝食を公開し「こんなに食べるの」「何人前なんだろう」といった声が寄せられています。
【写真】「朝から暴飲暴食」
ファンからは「朝からこんなに食べるの」「お蕎麦の量がすごい」「めっちゃもりもり」「何人前なんだろう」「二刀流なんだね笑」「ヘルシーな暴飲暴食」「飯テロだ…」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「朝からこんなに食べるの」樽美酒さんは「おはようございます！朝から暴飲暴食」とつづり、1枚の写真を投稿。「大根おろし」と「卵と納豆」をかけた2種類のそばが写っています。これを1人で食べたと考えると、すごい量です。
「なんか今日この頃、蕁麻疹出てくれて良かったと思ってます」1日にも食事を投稿していた樽美酒さん。「適当牛スジ煮込」と「ただの大根の輪切り」とのことですが、とてもおいしそうです。また「なんか今日この頃、蕁麻疹出てくれて良かったと思ってます」「色んな気づきがありました 身体面白い」と、自身の体の不調について心境を明かしています。今後の投稿にも期待したいですね。
