ゴールデンボンバーの樽美酒研二さんは3月3日、自身のInstagramを更新。大量の朝食を公開しました。（サムネイル画像出典：樽美酒研二さん公式Instagramより）

写真拡大

ゴールデンボンバーの樽美酒研二さんは3月3日、自身のInstagramを更新。朝食を公開し「こんなに食べるの」「何人前なんだろう」といった声が寄せられています。

【写真】「朝から暴飲暴食」

「朝からこんなに食べるの」

樽美酒さんは「おはようございます！朝から暴飲暴食」とつづり、1枚の写真を投稿。「大根おろし」と「卵と納豆」をかけた2種類のそばが写っています。これを1人で食べたと考えると、すごい量です。

ファンからは「朝からこんなに食べるの」「お蕎麦の量がすごい」「めっちゃもりもり」「何人前なんだろう」「二刀流なんだね笑」「ヘルシーな暴飲暴食」「飯テロだ…」などの声が寄せられました。

「なんか今日この頃、蕁麻疹出てくれて良かったと思ってます」

1日にも食事を投稿していた樽美酒さん。「適当牛スジ煮込」と「ただの大根の輪切り」とのことですが、とてもおいしそうです。また「なんか今日この頃、蕁麻疹出てくれて良かったと思ってます」「色んな気づきがありました 身体面白い」と、自身の体の不調について心境を明かしています。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)