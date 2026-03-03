「2026年冬ドラマ（TBS系）」出演の好きな男性俳優ランキング！ 2位「中村倫也」、では1位は？
All About ニュース編集部は1月30〜31日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ（TBS）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「2026年冬ドラマ（TBS系）出演の好きな男性俳優」ランキングを紹介します。
2位に選ばれたのは、中村倫也さんです。
1986年生まれの中村さんは、独特の柔らかな雰囲気と確かな演技力で高い人気を誇り、変幻自在なカメレオン俳優として知られています。金曜ドラマ『DREAM STAGE』では元天才音楽プロデューサー・吾妻潤を演じ、韓国の落ちこぼれ練習生7人組ボーイズグループ「NAZE」と共に夢を追います。
回答者からは、「中村倫也さんは、色んな役をしているけれど、どの役にもなれる人。何を演じても不自然なところがなく、とても演技力と空気感の扱いがうまい俳優さんだと感じているから」（40代女性／福岡県）、「中村倫也さんは、どんな役でも自然に演じられるところが魅力的で、特に今回の役柄にぴったりです」（30代女性／東京都）、「役柄ごとに雰囲気を大きく変えられる俳優で、感情表現がとても自然なところが魅力だと思います。シリアスな場面でもコミカルな場面でも説得力があり、作品全体の完成度を高めてくれる存在だと感じています」（20代男性／兵庫県）といったコメントが寄せられました。
今回のランキング1位は、鈴木亮平さんでした。
1983年生まれの鈴木さんは、ストイックな役作りで知られ、これまでも幅広いジャンルで活躍。過去には役作りのために体重を30kg増減させたことでも話題を呼びました。『リブート』では3度目の日曜劇場主演を務め、善良なパティシエ・早瀬陸と悪徳刑事・儀堂歩の一人二役に挑戦しています。
アンケートでは、「シティーハンターや他のドラマでの演技がとても好きだから」（40代女性／兵庫県）、「いつも演技に説得力があり、作品の世界に引き込んでくれるから」（50代女性／埼玉県）、「作品ごとに体格から佇まいまで変えてくるストイックさが同性として尊敬しかありません」（40代男性／宮城県）、「役柄ごとに体型や雰囲気まで作り込み、作品に強い説得力を持たせている点が印象的だった。感情表現も自然で、安心して見られる演技だと感じた」（30代女性／秋田県）などの声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
2位：中村倫也（DREAM STAGE）／55票
1位：鈴木亮平（リブート）／169票
