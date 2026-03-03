大谷翔平の背後…「世界にバレるぞ」　「 声で分かるw」人物にファン騒然【侍ジャパン】

球審白井がトレンド入りした(C)産経新聞社

野球日本代表「侍ジャパン」は3月3日、京セラドームで阪神との強化試合を行い、鈴木誠也は左翼5階席まで飛ばすソロで先制。ベースを周りながら、お茶を立てる新パフォーマンスも見せた。

その後、侍打線は森下翔太の適時打などで5得点となった。「1番・DH」でスタメン出場の大谷翔平は初回の第1打席は一ゴロ、3回の第2打席は二ゴロに終わり、2打数無安打で退いた。



一方、この試合でファンの注目を集めたのが、球審の白井一行審判員だった。「球審白井」がトレンド入りし、ファンからは「球審白井やからね 声で分かるw」「球審白井だと……？！」「声で判る球審白井 」「球審白井がトレンド入りする季節か…」「球審白井かよ」「球審白井の日はすぐわかる」「今更気づいたけど球審白井やん」「世界に羽ばたく白井！」「球審白井、世界にバレるぞ」と、続々と反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]