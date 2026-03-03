強化試合で注目、侍23歳左腕は「かなり、いいんじゃない？」魅惑のクロスファイヤー、3回1安打無失点「これは期待してしまうな」【侍ジャパン】

金丸は3回無失点と好投（C）産経新聞社

3回1安打無失点と好投

野球日本代表侍ジャパンは3月3日、阪神と強化試合（京セラドーム大阪）を行った。

3回から2番手で登板したのは中日の若武者、金丸夢斗。スケールの大きいピッチングが持ち味の左腕はこの試合でも堂々とした投げっぷりを披露。

先頭の小野寺暖を遊ゴロで一死を奪うと、一死一、二塁のピンチを作るも中野拓夢をダブルプレーで打ち取る。

特に2イニング目となった4回は先頭、右打者の中川勇斗の内角にしっかり投げ込む圧巻のクロスファイヤーでサードゴロに打ち取るなど、強みを発揮し阪神打線を寄せ付けない。

150キロ超の直球、変化球のコンビネーションで3回1安打無失点と内容の良さが光った。