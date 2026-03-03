宮沢りえ、ドレスが脱げそうな？ 色気のある姿を披露！ 海外でのオフショット「まさに究極の芸術」
俳優の宮沢りえさんは3月2日、自身のInstagramを更新。ボッテガ・ヴェネタのドレスをまとった姿を披露しました。
イタリア・ミラノで開催された「ボッテガ・ヴェネタ 2026年秋冬コレクション」に出席した際のオフショットです。赤い柱を背に、黒いノースリーブドレスを着用し、片方の肩ひもを落とした色気あふれる美しい姿を披露しています。
(文:中村 凪)
「まさに究極の芸術だと感じます」宮沢さんは英語で「ルイーズが創り出すボッテガ・ヴェネタの世界は、豊かで知性に満ち そして魅力的で、まさに究極の芸術だと感じます」とつづり、1枚の写真を投稿。
「最も感動的な写真」同日の別投稿では英語で「最も感動的な写真」とつづり、女性と見つめ合うすてきなツーショットを披露した宮沢さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
