世界中で愛される“ポケモン”。今年2月27日には、シリーズ第1作目のゲーム『ポケットモンスター赤・緑』が発売されて30周年を迎えた。「ポケモン30周年、はじまる」キックオフ発表会が2月26日に東京ミッドタウンホールで開催され、さまざまな企業や団体とのコラボ企画が話題となっている。

【写真】「エモすぎる」話題沸騰の『ポケモン』×『ユニクロ』コラボ商品

今では貴重なタッチのユニクロとのコラボT

注目すべきは、まもなく3月下旬から発売予定のユニクロとのコラボTシャツだ。原点となる初代作品をテーマにしており、当時の水彩タッチのアートがデザインにあしらわれている。メンズ5種とキッズ5種の全10種のデザインは、大人も子どもも楽しめるコレクションだ。今では貴重な水彩画アートに《全アラフォーが泣く》《ポケモン30年の重みをちゃんと分かってるコラボ》と、ファンたちは早速沸いている。

他にも話題を呼んでいるのが、プロ野球12球団とのコラボ。『ポケモンベースボールフェスタ2026〜30年の想いをボールに込めて〜』と題し、ポケモン特別演出試合やオリジナルグッズの販売がおこなわれる。

「各球団がそれぞれの想いをもって選んだ“パートナーポケモン”にも注目です。東京ヤクルトスワローズのこツバメポケモン「スバメ」など、関連性がはっきり分かるポケモンもいれば、横浜DeNAベイスターズが、みずねずみポケモン「マリル」を選ぶなど意外な組み合わせも。

発表されるや、ネット上では《違和感なし》《なんで？》とコラボを考察する声が続出しています。推しの野球チームと推しのポケモンとの組み合わせがたまらないと、ファン心をくすぐるようですね」（エンタメ誌ライター）

特別演出試合は、4月3日の東京読売ジャイアンツのDeNA戦を皮切りに8月まで各球団でおこなわれる予定だ。それぞれの球団ユニフォームを着たピカチュウが来場するとのことで、こちらも期待が高まっている。

Yahoo! JAPANとのコラボも

共に2026年で30周年を迎えるのが「Yahoo! JAPAN」で、「Yahoo! JAPAN」アプリではコラボレーション仕様が展開されている。ポケモンの関連ニュースをまとめて閲覧できる「ポケモンタブ」や、話題の情報を紹介する「ポケモントレンド」を期間限定で掲出。オリジナルの壁紙も月替わりで提供されるなど、盛りだくさんだ。

「3月1日から、LINEアプリでもアイコンをポケモンの特別デザインに変更できるキャンペーンが開催されます。期間中にミッションに参加してマスを進めると、特典として限定デザインをもらえるそう。全部で8種類で、ピカチュウをはじめシークレットのポケモンも出るそうで盛り上がりそうですね。すでにゲットしたというファンがXに報告を続々あげています」（前出・エンタメ誌ライター）

このお祝いムードにネット上では、

《もうすぐ30周年あまりにもエモい》

《30年間、たくさんの思い出をありがとう》

《ポケモンがいたから今の自分がある》

《初代から一緒に育った世代としては、世界中が夢中なのが誇らしすぎる！》

などと、感慨にふける声で溢れている。長年愛されてきたポケモンを、あちらこちらでより楽しめる1年になりそうだ。