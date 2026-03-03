衆議院の予算委員会は3日、来年度予算案の採決の前提となる中央公聴会を、来週10日に開催することを与党の賛成多数で議決しました。

来年度予算案をめぐり与党の自民党と日本維新の会は、年度内成立を視野に来週13日の衆議院通過を目指しています。

こうした中、衆議院予算委員会は来週8日に地方公聴会を、また、来週10日には予算案の採決の前提となる中央公聴会を開催することを、自民・維新の賛成多数で議決しました。

野党側は「実質的な質疑がまだ3日間しか行われていない」などとして、採決で公聴会の日程を決めること自体に反対しましたが、自民党の坂本予算委員長が職権で押し切った形です。

中道改革連合・重徳国対委員長「国会は政府の下請け機関ではありません。本当に目を覆わんばかりの国会の劣化だと思います」

議決を受けて野党側は衆・参両院の国対委員長が会談し、十分な審議を行うよう衆・参両院の議長、副議長に対し申し入れを行うことで一致しました。

また、暫定予算案の提出を政府に提案した上で、暫定予算案の年度内成立には協力する方針を確認しました。

野党側は反発を強めていて与野党の攻防が激しくなっています。