◇強化試合 侍ジャパン5―4阪神（2026年3月3日 京セラＤ）

5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は3日、強化試合・阪神戦（京セラドーム）を行い、5―4で勝利した。

WBC前の最終実戦を勝利で締めた井端監督ら選手たちは笑顔でハイタッチした。

最後に合流した岡本和真内野手（ブルージェイズ）も加わり、ベストメンバーがそろった侍打線。初回は鈴木誠也外野手（カブス）が左中間へ特大の先制ソロ。前日に「浸透しなかった」と嘆き、大谷や鈴木らから再考を求められた北山発案の“お茶ポーズ”を北山自身が進化させた“お茶たてポーズ”を披露した。3回は四球で出塁した先頭打者を犠打で送り、2死三塁から近藤健介外野手（日本ハム）の中前打で2点目。6回に1点を追加すると、7回には代打の森下翔太外野手（阪神）が中前2点打と小技も交えながらしっかりと得点を重ねた。

侍投手陣も完璧につないだ。先発の高橋宏斗投手（中日）が2回を1死球のみの無安打無失点で勢いをつけると、2番手の金丸夢斗投手（中日）も3回1安打無失点の快投。6回からは藤平尚真投手（楽天）、大勢投手（巨人）も無失点でつないで最終調整を終えた。サポートメンバーの仲地礼亜投手（中日）が4点を失ったが、代表選手を支えるサポートメンバーがいるからこそ、予定通りの球数、イニング数で交代できた。

1番に入った大谷翔平投手（ドジャース）は一ゴロ、二ゴロで交代。2試合で計5打数無安打と快音は聞かれなかったが、どの球種に対してもファーストストライクからフルスイングできており、本大会へ向けてしっかりと打席数を踏んだ。

侍ジャパンのWBC1次ラウンド初戦は6日の台湾戦。いよいよ連覇に向けたスタートを切る。

侍ジャパンのWBC1次ラウンド（R）日程は以下の通り。

3月6日 WBC1次R（東京D）台 湾戦 19時〜

3月7日 WBC1次R（東京D）韓 国戦 19時〜

3月8日 WBC1次R（東京D）豪 州戦 19時〜

3月10日 WBC1次R（東京D）チェコ戦 19時〜