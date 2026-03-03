◇WBC強化試合 日本5-4阪神(3日、京セラドーム)

WBC前最後の強化試合。侍ジャパンは阪神を1点差で下し、6日から本番を迎えます。

初回、3番に入った鈴木誠也選手が伊藤将司投手のストレートをとらえ、レフトスタンドへ確信の一発。昨季カブスで32本塁打を放ったメジャーリーガーの力をみせ、1点を先制します。

1点リードの3回は、先頭の源田壮亮選手が四球で出塁。続く中村悠平選手の犠打で得点圏に進めると、1番の大谷翔平選手は長身右腕ラグズデール投手の変化球をひっかけセカンドゴロ。それでも2アウト3塁とすると、あとを打つ近藤健介選手がきっちりセンター前に運び、リードを2点にしました。

6回には、相手のミスを見逃さず。1アウトから近藤選手がセンターへ安打を放つと、近本光司選手の後逸で2塁へ。さらに周東佑京選手を代走に送ると、バッテリーエラーで3塁へ進塁。好機が広がり鈴木選手の内野ゴロの間に1点を加えました。

7回は、湯浅京己投手を攻めて2アウト 2、3塁の好機をつくり、代打の森下翔太選手が2点タイムリー。勝負強さをみせました。

投手陣では先発の郄橋宏斗投手が150キロ中盤のストレートにスプリットを交えて、2回23球、無安打、1死球、3奪三振の内容。2番手の金丸夢斗投手は立ち上がりに死球と安打を出しましたが、3回無失点でつなぎます。

6回からは藤平尚真投手、大勢投手と無失点リレー。大勢投手は2月27日の登板で右脚のふくらはぎがつるアクシデントがありましたが、きっちり1回を3人で抑えました。

しかし、8回はサポートメンバーの仲地礼亜投手が四球に4安打を浴び、一挙4失点。快勝ムードが1点差となります。それでも9回は同じくサポートメンバーの根尾昂投手が無失点で締めて、1点差で逃げ切りました。

なお1番指名打者で出場した大谷選手は、この日2打数無安打。前日のオリックス戦から5打席快音聞かれず、本戦を迎えることとなりました。

日本はWBC前最後の強化試合に勝利。今後東京ドームで行われる1次リーグ東京プールで6日に初戦となるチャイニーズ・タイペイと戦います。

▽日本の1次リーグ日程3/6 vsチャイニーズ・タイペイ3/7 vs韓国3/8 vsオーストラリア3/10 vsチェコ