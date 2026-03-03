鈴木が先制弾含む2打点…先発・高橋は2回0封3K

■日本 5ー4 阪神（3日・京セラドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は3日、阪神との強化試合「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」に5-4で勝利した。大阪での強化試合を1勝1敗で終え、いよいよワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む。

日本は初回、2死から鈴木誠也外野手（カブス）の左翼5階席へ飛び込むソロで先制。3回には近藤健介外野手（ソフトバンク）が2死三塁から中前適時打を放って追加点を挙げた。

6回には鈴木の内野ゴロの間に1点を追加。7回には2死二、三塁から代打の森下翔太外野手（阪神）が2点適時打を放ち、試合を優位に進めた。

先発した高橋宏斗投手（中日）は2回を投げて被安打0、3奪三振無失点。3回からはサポートメンバーの金丸夢斗投手（中日）が3回を無失点に抑えた。以降も藤平尚真投手（楽天）、大勢投手（巨人）らがリードを守り抜いた。

「1番・指名打者」で出場した大谷翔平投手は、一ゴロ、二ゴロの内容で代打を送られて交代した。

日本は2日のオリックス戦では3-4で敗れており、1勝1敗で大阪での強化試合を終えた。6日にはチャイニーズ・タイペイとの大会初戦に臨む。（Full-Count編集部）