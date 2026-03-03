「덕통사고（ドクトンサゴ）」の意味は？推しとの運命的な出会い方…！
K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「덕통사고（ドクトンサゴ）」の意味知ってる？
「덕통사고（ドクトンサゴ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、「사고（サゴ）」は「事故」という意味です！
いったい、「덕통사고（ドクトンサゴ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「突然オタクになること」でした！
「덕통사고（ドクトンサゴ）」は「덕후（ドック）」＝「オタク」と「교통사고（キョトンサゴ）」＝「交通事故」をあわせた言葉で、突然オタクになることを意味する韓国語です。
交通事故に遭ったように、強い衝撃を感じてアイドルにハマってしまう状態を表しています。
オタク同士の会話や、SNSのハッシュタグで使われていますよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
