「덕통사고（ドクトンサゴ）」の意味は？推しとの運命的な出会い方…！

K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。



「덕통사고（ドクトンサゴ）」の意味知ってる？

「덕통사고（ドクトンサゴ）」という言葉を聞いたことはありますか？ ヒントは、「사고（サゴ）」は「事故」という意味です！ いったい、「덕통사고（ドクトンサゴ）」はどういう意味なのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「突然オタクになること」でした！ 「덕통사고（ドクトンサゴ）」は「덕후（ドック）」＝「オタク」と「교통사고（キョトンサゴ）」＝「交通事故」をあわせた言葉で、突然オタクになることを意味する韓国語です。 交通事故に遭ったように、強い衝撃を感じてアイドルにハマってしまう状態を表しています。 オタク同士の会話や、SNSのハッシュタグで使われていますよ。 あなたはわかりましたか？ 覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！ ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》

・『UtaTen』



ライター Ray WEB編集部