【WBC】強化試合 メジャー組が参戦！牧選手 激走＆快音でアピール！
野球の世界一を決める「ワールドベースボールクラシック」の開幕を前に２日行われた強化試合。
この日からメジャー組がオーダーに加わった侍ジャパンは「2番・指名打者」にドジャースの大谷翔平が名を連ね、中野市出身の牧 秀悟は「7番・セカンド」でスタメン出場しました。
（※1回ウラ）初回、先発したメジャー組のエンゼルス・菊池雄星がクリーンナップに捕まりいきなり3点を失います。
難しいボールを完璧に捉えライトスタンド5階席に特大アーチを放ちます。
（※8回表）その後、1点を失った侍ジャパンは8回、先頭の牧がフォアボールで出塁すると…。
2アウトから1番・若月！
右中間を破ると…牧が懸命なこの走り！
1塁から一気にホームに生還します！
（※9回表）さらに2点を追う最終回。
ランナー2人を置いてチャンスに強いこの男！！
レフト線を破り…
1人目が生還し、これで1点差！
2人目が同点のホームを狙いますが…。
タッチアウトで試合終了に！
ツーベースヒットを放った牧はこの表情…。
侍ジャパンは「3対4」でオリックスに敗れましたが、収穫のある試合となりました。