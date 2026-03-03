野球の世界一を決める「ワールドベースボールクラシック」の開幕を前に２日行われた強化試合。



この日からメジャー組がオーダーに加わった侍ジャパンは「2番・指名打者」にドジャースの大谷翔平が名を連ね、中野市出身の牧 秀悟は「7番・セカンド」でスタメン出場しました。



（※1回ウラ）初回、先発したメジャー組のエンゼルス・菊池雄星がクリーンナップに捕まりいきなり3点を失います。





（※5回表）しかし、侍ジャパンは5回レッドソックスの吉田正尚！難しいボールを完璧に捉えライトスタンド5階席に特大アーチを放ちます。（※8回表）その後、1点を失った侍ジャパンは8回、先頭の牧がフォアボールで出塁すると…。2アウトから1番・若月！右中間を破ると…牧が懸命なこの走り！1塁から一気にホームに生還します！（※9回表）さらに2点を追う最終回。ランナー2人を置いてチャンスに強いこの男！！レフト線を破り…1人目が生還し、これで1点差！2人目が同点のホームを狙いますが…。タッチアウトで試合終了に！ツーベースヒットを放った牧はこの表情…。侍ジャパンは「3対4」でオリックスに敗れましたが、収穫のある試合となりました。