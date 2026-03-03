お笑いタレント横澤夏子（35）が、3日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、愛娘の言動に驚いた経験を明かした。

この日のテーマは「ママと娘のホンネ家族会議」。パパが知らないタレント母と娘たちの関係性についてトークした。

6歳、4歳、2歳と3人の娘のママでもある横澤。ある時、長女を叱っていると、驚きのリアクションを見せたという。「私がガミガミガミガミ、長女に怒った時に、長女が目をつぶりながら“分かったよ”って言うんですよ」。右手人差し指を何度も示すジェスチャーも加え、笑わせた。

「私もう凄く悲しくて。しかも、こんな嫌みったらしい言い方、教えてないと思って」。しかし、どうやら元凶は横澤にあったようだ。

「私がよく嫌味ったらしい女のネタをやる時のしぐさなの。ここが似ちゃったんだと思って、怖くて。“目を開けなさい！目を開けて言いなさい！”って、めちゃくちゃ注意しました。もうめっちゃ腹立っちゃって」

娘は母の仕事から学んでしまったようで、「凄くショックでしたね。家ではやってないけど、こういう口ぐせが似ちゃうんだなって」と反省していた。