ハロー！プロジェクトの女性１１人組アイドルグループ「つばきファクトリー」の秋山眞緒（２３）が、今秋の秋ツアーをもってグループとハロプロを卒業することが３日、分かった。

所属事務所によれば、昨年に本人から申し出があって話し合いを進めていたといい、秋山は「自分の未来を考えた時に、やってみたいこと、挑戦したいことが明確に出てきて、大好きなグループを離れ、一人の人間として、また新たに頑張ってみようと思い」と卒業の理由を述べた。

グループを「家族のような、かけがえのない、自分よりも大切な存在」、「心の支え」と表現。「だからこそ、今いる場所から離れて、新しい挑戦をしてみたい、挑戦しよう！と思った」と自立を決意し、「色々なことに挑戦して、失敗して、みんなに恥じないよう進み続けるために、精一杯生きていきたい」と未来を見据えた。

秋山は２００２年７月２９日生まれ、大阪府出身。２０１５年４月にハロプロ研修生に、２０１６年８月１３日に小野瑞歩、小野田紗栞とともにつばきファクトリーに加入した。２０１７年２月２２日にメジャーデビューし、同年の第５９回日本レコード大賞で最優秀新人賞に選ばれた。