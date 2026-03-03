＜旦那抜きで義実家宿泊＞さすがに義両親は迷惑かな？本当は息子に会いたいのかと思って悩む…
子どもを連れて義実家に泊まりに行く……そこに旦那がいないとなると、「迷惑ではないだろうか」「気をつかわせてしまうのでは」と、不安になる人もいるのではないでしょうか。今回は、小学1年生の子どもと自分だけで義実家に泊まりに行こうか悩むママの投稿と、寄せられたコメントを紹介します。
『私と子どもだけで義実家に泊まりに行ったら迷惑でしょうか。小1の子どもが春休みに、義実家に泊まりたいと言っています。私は行けるのですが、旦那が忙しくてムリそうで……』
義両親、本当は息子に会いたいのでは？
投稿者さんが最も気にしているのは、「義両親は本当は息子に会いたいのでは」という点です。義母は「いいよ」と言ってくれるものの、それが本心なのか、遠慮しているのかはわかりません。その曖昧さが、気軽に決断できない理由になっていました。この悩みに対し、まずあったのは「想像で悩まず、聞いてみればいい」という声です。
『相談という形で聞いてみたら？ 断りやすいし、受けやすい伝え方にしたらいいと思う』
『前もって義両親に、「子どもがジジババの家に泊まりたいと言っている。旦那は仕事があって今回は行けない」と言えばいいのよ。指折り数えてあなたとお孫さんがくるのを待っていると思う』
旦那さんからは確認してくれない状況です。この場合、相手に選択肢を与える聞き方をすれば、どちらの答えでも角が立ちにくいという意見が目立ちました。
「迷惑ではない、むしろ嬉しい」という声
一方で、迷惑どころか喜ばれると肯定的なコメントも少なくありませんでした。
『私だったら、嫁と孫がきてくれるなら嬉しい』
『孫を可愛がっているなら1〜2泊くらいいいと思う。ムリさせない程度ならむしろ喜んでくれるよ』
『義母の立場です。義両親にとって投稿者さんの心づかいは嬉しいと思いますよ。迷惑ではないと思います』
旦那さんがいないからこそ、嫁と義両親の距離が縮まったという経験談もありました。「旦那抜きの方が気楽だった」「関係が良くなった」という声もあり、必ずしもマイナスではないという見方です。慕ってくれて、息子の様子を伝えてくれるお嫁さんを喜んで受け入れる義両親もいるでしょう。
反対…義母に気を遣わせるのは間違いない
ただし、ママたち全員が賛成というわけではありません。
『他人のあなたが、旦那抜きで泊まりに行くのは配慮がない』
『義母の立場なら気をつかうし、正直迷惑』
『いきなり泊まりはハードルが高い。ホテルにしたら？』
表向きは歓迎していても、本音では負担に感じている可能性を指摘する声もありました。義実家との「仲が良い」という認識は、あくまで嫁側の視点であることを忘れてはいけない、という冷静な指摘です。
ただ「本当にイヤなら断るはず」
迷い続ける投稿者さんに対し、こんな割り切った意見もありました。
『本当にイヤならそれとなく断るはず』
『迷惑なら、予定があるとか理由をつけると思う』
相手を信じて任せるしかない、という考えです。孫を可愛がっている様子があるなら、息子がいなくても会えること自体を義両親は喜んでくれるのではないでしょうか。
義両親と旦那の親子関係まで背負わなくていい
印象的だったのは、「旦那の親子関係まで、嫁が気にする必要はない」という意見です。
『息子にも会いたいかもしれないけれど、それは旦那と義両親の関係性で強要できることではないしね』
『親子の距離感は、親子にしかわからない』
投稿者さんは優しさから悩んでいますが、ムリに橋渡し役を担う必要はないのかもしれません。投稿者さんと子どもは、自分たちなりの関係を築けばいい……。そう考えると、少し肩の力が抜けるのかもしれません。
正解はひとつではない
今回の投稿から見えてきたのは、「人による」というシンプルな結論です。義両親の性格、距離感、体力、価値観。どれかひとつが違えば、受け止め方も変わるのでしょう。
『義両親からすれば、息子家族がどんな感じでやっているのか、見られればそれはそれでいいよ』
『うちは弟が単身赴任で海外駐在だったから、義妹と姪は1歳から小学校に上がるまでその状態だったよ。料理や家事を教わっていた』
『結局は人によるのよ。親から見たら子どもだからキツくなることもあるけれど、お嫁さんは適度な距離感だから心地良い場合もある』
大切なのは、想像だけで自分を追い込まないことではないでしょうか。丁寧に聞き、相手の反応を見て、次を考える。それで十分なのかもしれません。孫と嫁だけの帰省は、義両親によっては迷惑にも喜びにもなり得ます。だからこそ、「どう思われるか」より、「どう伝えるか」を大事にしたいものです。気づかいがある限り、その選択が間違いになることは少ないのかもしれません。