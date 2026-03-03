【激ヤバ！隣人トラブル】警察官が駆け付けると叫び声を上げるタンクトップ姿の女…いったい何が！？
3月3日（火）に放送した火曜エンタ「㊙衝撃ファイル【珍動物㊙貴重な瞬間＆驚愕㊙隣人トラブル＆過激な㊙交通バトル】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】＜激ヤバ！隣人トラブル＞警察官が駆け付けると叫び声を上げるタンクトップ姿の女…いったい何が！？
アメリカ・オレゴン州では、隣の車の運転手に暴言を浴びせる男が！
危険を感じた運転手が撮影を始めると、男の妻が激昂し一触即発！一体どうなる！？フロリダ州のレストランでは、店内を騒然とさせる泥酔客が！駆けつけた警察官にも反抗的な態度を見せ指示にも従わない。泥酔男と警察官の攻防！ニューヨークでは、送迎車の運転手がモンスタークレーマーから悪質な言いがかりを受ける！その顛末とは！？
アメリカで起きたヤバすぎる！隣人トラブル。通報を受けた警察官が駆け付けると、叫び声を上げるタンクトップ姿の女が！隣人によると、隣の家の掃除した水が敷地まで流れ込むので、それを防ごうとフェンスを作ったというが、これに女は激怒！果たして、どうなる！？一方、カップルが隣人の家族から袋叩きにされた！幾度も嫌がらせを受け、命の危機にさらされる事態に。牙をむく隣人のヤバ過ぎる実態を激撮！
アメリカで起きた壮絶なカーチェイスの緊迫ドキュメント！フロリダ州では、殺人未遂事件の容疑者が白いセダンで逃走。航空隊も出動し、空と陸から追跡を行う。パトカーで逃走車を囲み、同時に減速して停止させる作戦を試みるが・・・、逃走車を止められるのか！？テキサス州では、大型の貨物車が暴走！高速道路を逆走する異常事態に発展。パトカー24台で大追跡！壮絶なカーチェイスの行方は？「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
高橋英樹 大沢あかね
ナレーター
槇大輔 三石琴乃
声の出演
魚建 高野憲太朗 松井暁波
うすいたかやす 西田紘二
TVer番組ページ
「火曜エンタ」公式HP
