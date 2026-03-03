IVE ウォニョンの“ツインテール”姿にファンもん絶！ 美スタイル輝くミニ丈コーデも話題
韓国発のアイドルグループIVEのWONYOUNG（ウォニョン）が、3月3日（火）に自身のInstagramを更新。髪をツインテールにまとめたオフショットを公開し、「綺麗すぎ」「ツインテールかわいいい」などファンからコメントが寄せらえている。
【写真】美脚際立つ全身カットも！ ミニスカ×ロングブーツコーデのウォニョン（全20枚）
■1時間で11万「いいね」越え
2月23日（月）にリリースした2ndフルアルバム『REVIVE+』を引っ提げてプロモーション活動中のIVE。
今回ウォニョンは、3月1日（日）に放送された韓国の音楽番組「SBS人気歌謡」（SBS）のオフショットを披露した。
投稿にはグレーのトップスに黒のボトムスを合わせたバレエコア風のコーディネートをまとうウォニョンの自撮りや全身カットなどが収められており、ミニ丈のボトムスと黒のロングブーツはウォニョンの美しいスタイルを一層輝かせている。
また、ウォニョンのかわいさを引き立てるように結ばれたツインテールにファンはもん絶。同投稿には「いろんなビジュアル見せてくれて嬉しい」「かわいすぎる」といった声が届くとともに、投稿からわずか1時間で11．3万件を超える「いいね」が集まった（3月3日20時時点）。
引用：「WONYOUNG」Instagram（＠for_everyoung10）
