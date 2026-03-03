北海道内では３月４日、公立高校の入学試験の予定ですが、発達する低気圧の影響で十勝地方を中心に大雪となる見込みです。



ＪＲ北海道はすでに一部列車の運休を発表しているほか、道教委も対応を検討しています。



４日の道内は発達する低気圧の影響で、十勝地方を中心に大雪となる見込みです。



この影響でＪＲ北海道は４日と５日、特急列車を含めた一部の列車を運休すると発表しました。



４日の運休を決めているのは、札幌と帯広などを結ぶ特急とかちや特急おおぞらなど１８本を含む５０本です。





５日も同じく特急とかちや特急おおぞらのほか、根室線の一部区間の運休を決めています。ＪＲ北海道は、降雪状況により運休が増える可能性があることから、最新情報はホームページを確認するよう呼びかけています。

４日は、公立高校の入学試験が行われる予定です。



道教委は悪天候で会場にたどり着けない生徒もいる可能性があることから、



①天候が悪化し、受検会場に向かうことができない場合、追試験を受けることができます。中学校に連絡し、落ち着いて対応してください。



②天候が悪化することを想定し、検査終了後の移動手段を確保してください。



とホームページで呼びかけています。