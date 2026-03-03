「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ） 東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 強化試合」（読売新聞社など主催）で、日本代表「侍ジャパン」は３日、京セラドーム大阪で阪神と対戦した。

日本は６日に１次ラウンドＣ組初戦で台湾と対戦する。

２回無安打無失点

完璧な仕上がりといっていいだろう。侍ジャパンの先発・高橋宏は２回を無安打無失点に封じ、「しっかり準備をして、結果もついてきて良かった」。持ち味である１５０キロ台半ばの直球と鋭く落ちるスプリットを存分に生かし、奪三振ショーを披露した。

一回、近本、中川からいずれも最後はスプリットで空振り三振を奪うと、二回は前川を１５４キロで見逃し三振に仕留めた。２月２３日のソフトバンク戦ではピッチクロック違反があったが、この日は無難に対応し、準備万全を印象づけた。

前回大会にはチーム最年少の２０歳で出場し、ただがむしゃらに腕を振った。あれから３年の時を経て、「体の使い方や（それを投球で）表現する能力はすごく成長している」と実感している。今の高橋宏には、どんな役割でも任せられそうな安心感がある。（井上雄太）