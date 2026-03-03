ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ジンギス談！ＨＢＣ公式ＹｏｕＴｕｂｅ」が２月２７日に更新され、タカアンドトシが、しずる・池田一真、純をゲストに迎えた。

話題は、昨年のキングオブコント決勝に。しずるは、裏社会の抗争を表現した斬新なネタをチョイスした。Ｂ’ｚの名曲「ＬＯＶＥ ＰＨＡＮＴＯＭ」をバックに長時間の口パクを展開する型破りなコントに賛否は真っ二つ。しずるは優勝候補の有力コンビと目されていたが上位３組が挑むファイナルステージ進出には至らなかった。

トシが「この話（キングオブコント決勝）の話をやっぱり聞きたい」と切り出すと、池田は「あんまり、したくないですけどね…。マジでウケなかったです…」と、ぶっちゃけて笑わせた。

純は「ネットでも物議が…。審査員のシソンヌ・じろうが『ウケてなかったんですもん…』ってハッキリ言ってくれて」と述懐。池田も「正直、現場は、じろうが『ウケてなかったんですもん…』って言った瞬間にバーン！って盛り上がって」と振り返った。

トシが「じゃあ、その日、一番の笑いが？」と聞くと、純は「しずるのコントで、その笑いはなかった…」と苦笑。池田は「だって…。途中、稲葉（浩志）さんしか発声してない時がありましたもん。俺らも、しゃべんないし。お客さんも笑ってないし。稲葉さんだけ歌ってて…」と明かし、タカとトシを爆笑させていた。