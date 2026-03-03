TVアニメ『氷の城壁』主題歌情報解禁！OPはNovelbright、EDはポルカドットスティングレイが担当！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年4月2日から毎週木曜よる11時56分〜TBS系28局にて全国同時放送予定のTVアニメ『氷の城壁』のOPテーマ・EDテーマ情報が解禁され、オープニングをNovelbrightが歌う「透明」、エンディングをポルカドットスティングレイが歌う「逆様」に決定。楽曲を手掛ける両アーティストからコメントも到着した。

TVアニメ『氷の城壁』は、LINEマンガ累計閲覧数1.6億回突破（2025年8月末時点）、コミックスの累計発行部数200万部（電子版含む2025年12月末時点・集英社ジャンプ コミックス刊）の、阿賀沢紅茶先生による大人気コミックが原作。人と接するのが苦手で、他人との間に壁を作ってしまう高校生・氷川小雪。幼なじみの安曇美姫以外誰ともつるまず、静かに日々を過ごしていた彼女の前に、なぜかぐいぐい距離を詰めてくる男子・雨宮湊が現れて――？孤高の女子・小雪、学校のアイドル・美姫、距離ナシ男子・湊、優しく穏やかなバスケ部員・陽太。不器用で、じれったくて、それでも愛おしい。青春のすれ違いが織りなすもどかしい青春混線ストーリー。

作品を彩るオープニングテーマを手掛けたNovelbrightのボーカル竹中雄大は、「透明」という楽曲について「“俯瞰で青春を捉える”をテーマに、今この瞬間の心のもどかしさ、将来への不安、人との正しい距離感、恋愛、明日への希望、などにフォーカスを置いて、どこか儚さもあるがちゃんと未来へポジティブに進んでいる楽曲に仕上げました。原作に寄り添いながらも新たなNovelbrightの境地を見つけることができた1曲になりました。アップテンポでハイトーンだけども優しい。心温まる楽曲になっています。」とコメントを寄せた。

また、エンディングテーマを手掛けるポルカドットスティングレイは「大好きな阿賀沢紅茶先生の！？氷の城壁！！？アニメ化のニュースを見てからそわそわしていました。最高に嬉しいです。ありがとうございます！！」と喜びを爆発させ、「逆様」という楽曲については「そりゃもう神曲を作るしかありませんので、パワーがあって！ロックで！不穏で！ドラマチックで！なによりキャッチーでかっこいい、最高の曲を作りました。エンディング曲『逆様』、ロックなのにジャズっぽいんです。一筋縄ではいかない感じにしたかったので！歌い方もパワフルです。毎話いかに不穏かつスリリングな展開が来ても、「まあ私が一旦大声出すから落ち着こう！」って感じで吹き飛ばすから安心して〜！！アニメとっっても楽しみにしてます。ちなみに私は美姫推しです。」とコメントを寄せ、オープニング、エンディングともに期待高まる楽曲となっている。

●楽曲情報

OPテーマ

Novelbright

「透明」

作詞：竹中雄大

作曲：竹中雄大・沖聡次郎

編曲：Novelbright

EDテーマ

ポルカドットスティングレイ

「逆様」

作詞：雫

作曲：雫

編曲：ポルカドットスティングレイ

●作品情報

TVアニメ『氷の城壁』

2026年4月2日から毎週木曜よる11時56分〜TBS系28局にて全国同時放送

配信情報

4月3日からNetflixにて先行配信開始 他各配信サイトでも順次配信

＜イントロダクション＞

人と接するのが苦手で、他人との間に壁を作ってしまう高校生・氷川小雪。幼なじみの安曇美姫以外誰ともつるまず、静かに日々を過ごしていた彼女の前に、なぜかぐいぐい距離を詰めてくる男子・雨宮湊が現れて――？

孤高の女子・小雪、学校のアイドル・美姫、距離ナシ男子・湊、優しく穏やかなバスケ部員・陽太。不器用で、じれったくて、それでも愛おしい。青春のすれ違いが織りなす群像劇が今、幕を開ける。

【スタッフ】

原作：阿賀沢紅茶（集英社ジャンプ コミックス刊）

監督：まんきゅう

助監督：石井 輝

シリーズ構成：中西やすひろ

キャラクターデザイン：荻野美希

サブキャラクターデザイン：伊藤依織子

プロップデザイン：茺田悠示

衣装デザイン：琴乃、笛木優奈

美術監督・美術設定：前田 慎

色彩設定：のぼりはるこ

3DCGディレクター：酒寄直哉

撮影監督：渡辺実花

編集：吉武将人

劇伴：佐久間 奏、田渕夏海

劇伴制作：日音

音響監督：吉田光平

原作協力：マーガレット編集部

チーフアニメーションプロデューサー：柴 宏和

アニメーションプロデューサー：伊藤太貴

アニメーション制作：スタジオKAI

【キャスト】

氷川小雪：永瀬アンナ

安曇美姫：和泉風花

雨宮 湊：千葉翔也

日野陽太：猪股慧士

霜島月子：新福 桜

五十嵐 翼：小林千晃

OPテーマ：Novelbright「透明」

EDテーマ：ポルカドットスティングレイ「逆様」

＜Novelbright プロフィール＞

圧倒的な歌声で聴く者の心を掴むVo.竹中雄大を中心に、確かなメロディセンスと緻密に構築されたアレンジで魅せる、大阪発の5人組ロックバンド。2013年にオリジナルメンバーで結成。2019年1月に現体制となり、全国を回った路上ライブツアーの様子がS N S・口コミで大拡散、瞬く間にその名が全国へと広まる。2020年8月17日にDigital Single「Sunny drop」でユニバーサル ミュージック/ユニバーサル シグマよりメジャーデビュー。「Walking with you」「ツキミソウ」「愛とか恋とか」をはじめとしたヒット曲群は、国内外での総ストリーミング再生回数20億回を突破。ライブでもその歌声とサウンドが観客を圧倒し、世代や国境を超えて人々の心を揺さぶり続けている。2026年4月より、ホール・アリーナ公演を含む全国ツアー「Novelbright HALL & ARENA TOUR 2026」開催決定！

＜ポルカドットスティングレイ プロフィール＞

福岡出身2015年活動開始、2017年メジャーデビュー4人組バンド。

ゲームクリエイター出身のVo&Gt.雫のクリエイティブへの探究心は音楽にとどまらず、詞曲、グラフィック、映像なども手掛け、0から1を生み出す力が多くのリスナーを魅了し、結成4年目の武道館公演のチケットは即完売を記録。翌年2022年には幕張メッセ公演も大成功に収めた。

2025年12月24日(水)に、前作より約3年3か月ぶりとなるフルアルバム「逆鱗」をリリースした。

©阿賀沢紅茶／集英社・TVアニメ「氷の城壁」製作委員会

